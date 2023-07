Tujec v kombiju s poldrugim promilom bežal pred policisti in se prevrnil; prijeli tatu s kopališča

19.7.2023 | 10:45

Včeraj nekaj po 18. uri so šentjernejske policiste obvestili o nevarni vožnji voznika kombija švicarskih registrskih oznak, ki je v okolici Šentjerneja vijugal po cesti, vozil po nasprotnem smernem vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so nevarnega voznika izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je vožnjo proti Škocjanu, kjer je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. 56-letni državljan Španije in Švice se v nesreči ni poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, zaradi številnih kršitev ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek na pristojno sodišče.

Zasega vozil dvema brez vozniške, eden tudi pijan

Brežiški policisti so nekaj po 11. uri med kontrolo prometa na Veliki Dolini ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Ugotovili so, da 31-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Novo mesto so bili okoli 13. ure obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Citroen, ki naj bi iz smeri Straže proti Prečni vijugal po vozišču. Takoj so se odzvali, 75-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,47 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatu, ki je kradel na kopališču pri Vinici

V ponedeljek so črnomaljske policiste obvestili o tatvini na kopališču ob reki Kolpi, kjer je nekdo izkoristil krajšo odsotnost dveh oškodovank in jima ukradel torbici z denarjem, dokumenti, bančnimi karticami, mobilnima telefonoma, ključi in osebnimi predmeti ter ju oškodoval za okoli 3.000 evrov. Policist PP Metlika je včeraj pri naselju Gradac v gozdu našel osebni avtomobil, ki je ustrezal opisu vozila tatu, in v bližini izsledil tudi mladoletnega osumljenca iz naselja v okolici Metlike. Zasegel mu je ukradene predmete s kopališča, pa tudi denarnico z dokumenti in bančnimi karticami, ki so jo ukradli na javni prireditvi na Krasincu v noči na nedeljo. Policisti okoliščine kaznivih dejanj še preiskujejo in bodo zoper mladoletnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Belokranjski cesti v Črnomlju je v noči na torek nekdo iz rezervoarjev traktorja, delovnega stroja in tovornega vozila iztočil okoli 450 litrov goriva.

Na Vinjem vrhu na območju občine Šmarješke Toplice je v noči na torek neznanec skozi vrata vlomil v zidanico in ukradel posodo z vinom.

Med 17. 7. in 18. 7. je v okolici Šentjerneja nekdo iz skladiščnega prostora ukradel motorno žago in dve rušilni kladivi. Lastnika je oškodoval za 2.500 evrov.

Na Novem trgu v Novem mestu je neznanec včeraj vlomil v poslovne prostore in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 330 evrov.

V Gorenjih Skopicah na območju PP Brežice je med 17. 7. in 18. 7. nekdo ukradel poljščine. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 450 evrov.

V minuli noči pa je v Brežicah nekdo vlomil v prostore prodajalne. Policisti in kriminalisti okoliščine še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Brežice, Loče, Podvinje, Jesenice na Dolenjskem, Velika Dolina) prijeli 34 državljanov Afganistana, 28 državljanov Maroka, deset državljanov Pakistana, sedem državljanov Mongolije, sedem državljanov Alžirije, šest državljanov Kitajske, pet državljanov Indije, tri državljane Kameruna, dva državljana Palestine, dva državljana Toga, dva državljana Rusije, državljana Sirije, državljana Ugande, državljana Sierra Leone, državljana Tunizije, državljana Nepala in državljana Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 357 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu in Brežicah so zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.