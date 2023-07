Trimo proti Bragi, Krko žreb popeljal na sever

19.7.2023 | 08:50

MRK Krka (Foto: MRK Krka)

Dunaj - Štirje slovenski klubi so na včerajšnjem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v evropskih tekmovanjih v sezoni 2023/24. Trebanjski Trimo se bo v kvalifikacijah za nastop v evropski ligi pomeril s portugalsko Brago. Prva tekma bo 26. ali 27. avgusta v Sloveniji, povratna pa 2. ali 3. septembra na Portugalskem.

V drugem najmočnejšem klubskem tekmovanja na stari celini so si rokometaši velenjskega Gorenja že izborili mesto v skupinskem delu tekmovanja, tako kot nemška Füchse Berlin in Flensburg-Handewitt, francoska Nantes in Chambery, portugalska Sporting in Benfica, španska Logrono in Cuenca, poljska Glogow in Gornik Zabrze, danska Bjerringbro Silkeborg in Skjern, švedska Kristianstad in Sävehof, švicarska Kriens-Luzern in Kadetten Schaffhausen, hrvaški Nexe Našice, madžarska Tatabanya, slovaška Považska Bystrica, romunski Dinamo Bukarešta, srbska Vojvodina, Izvidžač iz BiH in črnogorski Lovćen.

V elitni ligi prvakov bodo nastopili igralci Celja Pivovarne Laško. Slovenski prvak iz mesta grofov se je po žrebu, ki je bil že 27. junija, uvrstil v skupino B, njihovi tekmeci pa so danski GOG Gudme, madžarski Veszprem, španska Barcelona, nemški Magdeburg, poljska Wisla Plock, francoski Montpellier in portugalski Porto. Tekmovanje v ligi prvakov se bo začelo 13. in 14. septembra.

Pred krkaši prva evropska tekma, žreb jih bo popeljal na sever Evrope

V evropskem pokalu pa bo slovenske barve zastopala novomeška Krka, ki bo v prvem krogu prosta, v drugem pa jo čaka estonska zasedba Viljandi. Prva tekma bo 14. ali 15. oktobra na Baltiku, povratna pa 21. ali 22. oktobra na Dolenjskem.

Rokometaši MRK Krka se bodo tako prvič v zgodovini kluba podali na evropsko pot v tekmovanju EHF European Cup. Žreb jim je v drugem krogu določil zaenkrat še nepoznanega nasprotnika. ''Z žrebom niti nisem najbolj zadovoljen, saj smo dobili najbolj oddaljenega nasprotnika, kar je s strani logističnega vidika slabše. Ne glede na razplet žreba se bomo potrudili, da izvemo čim več informacij o tekmecu. Za pripravo in analizo imamo dovolj časa, vemo pa, da se v Estoniji igra soliden rokomet,'' je misli po žrebu strnil trener Mirko Skoko.

STA; M. K.