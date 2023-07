Otroke evakuirali iz vrtca zaradi uhajanja plina

19.7.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Delo so dežurne službe včeraj imele tudi še pred prihodom neurij.

Ob 12.29 se je tako na Šolski poti v Radečah v kuhinji vrtca vklopil senzor za uhajanje plina. Zaposleni so otroke nemudoma umaknili na prosto. Gasilci PGE Celje in PGD Radeče so zavarovali kraj dogodka, pregledali in prezračili prostore ter prepovedali uporabo naprav do prihoda pooblaščenega serviserja.

Kombi s ceste

Ob 19.29 je v naselju Hrastulje, občina Škocjan, kombinirano vozilo zapeljalo iz ceste. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter pregledali vozilo. Poškodovanih ni bilo.

Gorele bale sena, pa suha trava in strnišče

Ob 10.33 so v naselju Livold, občina Kočevje, v bližini hleva na traktorski prikolici gorele bale sena. Gasilci PGD Livold in Kočevje, so bale razdrli, razkopali in pogasili. Prikolica je bila v požaru poškodovana.

Ob 14.44 je v naselju Mali Slatnik, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so pogasili požar na površini okoli deset kvadratnih metrov.

Ob 10.00 je pri Kerinovem Grmu, občina Krško, gorelo strnišče na površini okoli enega hektarja. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Izsilila motorista

V ponedeljek okoli 12. ure se je v Velikih Laščah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist. Do nesreče je prišlo, ker je voznica pri vključevanju v promet na prednostno cesto, odvzela prednost motoristu, poročajo na PU Ljubljana. Pri tem se je motorist lažje poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL na izvodu Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH izvod 2. OB CESTI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, izvod 6. BUKOVČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 7.30 in 14. uro na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Golob, Mrzla Planina in med 8.30 in 14. uro na območju TP Breg nizkonapetostno omrežje Sveti Jurij; na področju nadzorništva Brežice pa med 8. in 10. uro na območju TP Ključice.

