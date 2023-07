Nataša Pirc Musar: Brez zaščite nasadov je pridelava vse bolj negotova

18.7.2023 | 17:40

Nataša Pirc Musar si je v spremstvu direktorja Boštjana Kozoleta ogledala Evrosadovo tržnico.

Krški župan Jože Kerin, predsednica Nataša Pirc Musar in direktor Evrosada Boštjan Kozole (Foto: M. L.)

Krško - »430 hektarov poškodovanih v občini Krško, nekje trideset-, nekje tudi stoodstotno. To je naša nova kruta realnost, v prihodnosti ne bo nič drugače,« je rekla predsednica Nataša Pirc Musar ob današnjem obisku v Krškem. Kot je dejala, se je ob nedavnem neurju pokazalo, da so kmetijska podjetja, ki imajo obrambo pred točo, utrpela bistveno manjšo škodo kot tista, ki nasadov nimajo zaščitenih. »Vsi kmetje v Sloveniji bi se morali začeti zavedati, da so ujme dejstvo, da se jim v prihodnje ne bomo mogli izogniti, in da je treba delati na preventivi, torej na varnosti,« je poudarila.

Podjetje Evrosad je po njenih besedah lahko zgled zaščite proti toči, saj ima devetdeset odstotkov nasadov zaščitenih s protitočnimi mrežami.

Zaščita proti toči je eden od nujnih ukrepov, s katerimi bo Slovenija povečala prehransko neodvisnost. Toda postopki, potrebni za take ukrepe, so v Sloveniji zbirokratizirani in dolgotrajni, je menila predsednica. V tej oceni se ji je pridružil tudi gostitelj, direktor Evrosada Boštjan Kozole.

Kot je napovedala predsednica, bodo te teme obravnavali tudi na forumu o prehranski neodvisnosti, ki ga bodo organizirali oktobra na Brdu.

Predsednico je v Krškem sprejel tudi župan Mestne občine Krško Jože Kerin. Kot je dejal na sklepni konferenci v Evrosadu, so na terenu vse razpoložljive ekipe javnih služb in odpravljajo škodo. Zelo se pri tem mudi popravljati poškodovane strehe.

