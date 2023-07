Zaključek z Zallo Zarano in Ireno Yebuah Tiran

18.7.2023 | 17:00

Žužemberk - Na gradu Žužemberk so s spominsko uro, posvečeno Zalli Zarana, sinoči zaključili Suhokranjske dni.

Minilo je 126 let od rojstva igralke, ki je kot prva Slovenka začela svojo filmsko kariero v Hollywoodu. Svet je začela spoznavati v soteski reke Krke, kajti rodila se je kot Žužemberčanka in njene korenine po materi segajo v Suho krajino. Člani kulturno-umetniškega društva Žužemberk vsako leto medse povabijo igralko. Letošnja gostja je bila mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran, operna pevka, igralka in glasbena pedagoginja. Pogovor z njo je vodila letošnja častna občanka Občine Žužemberk Magda Kastelic Hočevar.

Irena Yebuah Tiran je s posebno karizmo, kot sporočajo organizatorji, vsem prisotnim pustila lep spomin na druženje, ki ga je pevsko obogatila domačinka Larisa Simonovič.

Župan Jože Papež je nagovoril vse prisotne in zaključil letošnje praznovanje občinskega praznika. Silva Mohorčič je recitirala svojo novo pesem Ona. Prireditev sta hudomušno in domiselno vodila Lilijana Hrovat in letošnji prejemnik zlatega grba Matej Kocjančič. Za razvajanje brbončic je poskrbelo gostišče Koren.

Ta večer je bil tudi namenjen spominu na vse, ki so za Suho krajino naredili kaj dobrega ali njeno ime ponesli v svet, so še zapisali organizatorji.

Foto: K. Kužnik

