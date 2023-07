V Kolpi se je utopil 55-letni moški

18.7.2023 | 10:30

Včeraj malo pred 17. uro so na obrežju reke Kolpe na območju Vinice kopalci oživljali moškega, ki se je utopil v reki Kolpi. O tem so obvestili policiste, na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so nadaljevali z oživljanjem, vendar je 55-letni moški kljub temu umrl. O dogodku sta bila obveščena tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bodo ugotovili vzrok smrti. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Brez vozniške, zdaj tudi brez avta

Med kontrolo prometa na Otočcu so policisti sinoči okoli 21. ure ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila. Vozniškega dovoljenja ni imel, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tatovi na kopališču

Na kopališču ob reki Kolpi na območu PP Črnomelj je med 17. in 18. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost dveh oškodovank in jima ukradel torbici z denarjem, dokumenti, bančnimi karticami, mobilnima telefonoma, ključi in osebnimi predmeti. Oškodovanki ocenjujeta, da sta oškodovani za okoli 3.000 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Dva tihotapca, veliko migrantov

Okoli 21. ure so policisti na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ssangyong. Med postopkom so ugotovili, da 50-letni državljan Romunije v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Nekaj pred polnočjo so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila VW passat hrvšakih registrskih oznak. 36-letni državljan Hrvaške je prevažal štiri državljane Iraka. Hrvatu in Romunu so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila, privedli ju bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so včeraj poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Mostec, Jesenice na Dolenjskem, Župelevec, Koritno) izsledili in prijeli 57 državljanov Pakistana, 39 državljanov Afganistana, 33 državljanov Maroka, 20 državljanov Nepala, sedem državljanov Rusije, pet državljanov Indije, štiri državljen Konga, tri državljane Bangladeša, dva državljana Alžirije in dva državljana Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto sovčeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi utopitve in nedovoljenih prehodov državne meje.

