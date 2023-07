FOTO: Telška žetev že devetnajstič

18.7.2023 | 14:15

Martin in Micka

Sklepni skupni nastop vseh pevk

Veliko obiskovalcev

Telče - Pri gasilskem domu na Telčah je na prireditvi Telška žetev že devetnajstič zadonela ljudska pesem, občasno pa se je zaslišala tudi frajtonerica ljudskega godca. Prireditev so začele gostiteljice Ljudske pevke s Telč, nato so se predstavili pevke in pevci DU Bela Cerkev iz občine Šmarješke Toplice, ki nastopajo pod imenom Babice in dedki; Ljudske pevke Predice iz Kamnika so se tudi predstavile s tremi ljudskimi in pri tretji se jim je pridružil še harmonikar. Prireditev so z nastopom popestrile Ljudske pevke Čebelice iz Mirne Peči, Tercet folklornega društva Groblje in pred skupnim nastopom in skupno pesmijo so se predstavili še Ljudski pevci Prijatelji iz Šmartnega ob Paki, ki skupaj prepevajo že od leta 1993.

Za iskrivo povezovanje sta tudi tokrat skrbeli domači humoristki, opravljeni v Martina in Micko. Pred in po vsakem pevskem nastopu sta nasmejali obiskovalce. Nista spregledali niti za Telče motečih stvari in pridobitev. Med slednjimi je tudi pitnik s svežo vodo. »Kdo je bil tolk' pameten, da je vodo napeljal, mar bi pivo in bi bila vrsta,« se je spraševal Martin, ko se je odžejal pri pitniku, kjer ni bilo gneče. Seveda so se v vročini obiskovalci raje zadrževali v senci pri gasilskem domu in pod drevesi ob robu travnika. Micka in Martin pa sta senco iskala pod dežnikom na športnem igrišču, kjer sta občasno sedela za manjšo mizo in glasno modrovala.

Navzoče so na 19. Telški žetvi nagovorili predsednica KŠD Telče Tina Kukec, predsednik sveta KS Tržišče Janez Virant in sevniški podžupan Janez Kukec.

Tekst in foto: Pavel Perc

