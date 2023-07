Cerjak in Bračko v Motali peta

18.7.2023 | 10:00

Cerjak (desno) in Bračko (levo) sta popravila uvrstitev iz Krškega in tokrat Sloveniji v Motali na dirki parov privozila 5. mesto. (Foto: AMZS)

Motala - Motala na Švedskem je gostila drugo dirko evropskega prvenstva v speedwayu za pare, ki vozijo motorje s prostornino do 250 kubičnih centimetrov.

Po uspešno izpeljani uvodni dirki evropskega prvenstva v speedwayu za pare z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov za voznike od 12 do 16 let, ki je bila na začetku julija v Krškem, se je deseterica reprezentanc tokrat pomerila na Švedskem. Slovenijo sta zastopala mladi Krčan Sven Cerjak in Tilen Bračko, ki sta imela za tekmece voznike iz Velike Britanije, Danske, Švedske ter par, v katerem je vozila madžarsko-švedska kombinacija. Slovenskemu dvojcu je v boksih poveljeval Gregor Arnšek.

Enako število točk kot Švedska

Na ovalu stadiona Autoexperten Arena, ki leži na južnem obrobju Motale, sta se Cerjak in Bračko zelo pogumno in odločno spustila v boj s tekmeci. Nikomur nista priznavala, da je od njiju boljši in z vsako dvojico sta vozila brez strahu. Oba sta bila odločena, da popravita uvrstitev iz Krškega, kjer sta na začetku julija Sloveniji priborila 6. mesto.

''Na treningu mi steza ni bila všeč in je bila slaba. Potem pa je postajala vse hitrejša. Popravili so jame in bila je boljša,'' je povedal Cerjak, ki je zbral 8 točk (1, 2, 2, 3). Bračko jih je dodal 5 (3, 0, 1, 1), skupaj pa sta jih vknjižila 13 in se spet prebila v finale C.

''Lahko bi bilo še boljše, če bi bili v B finalu, saj smo imeli enako število točk kot Švedi, ampak tudi to je v redu,'' je bil zadovoljen Cerjak, ki je finalu C zmagal, takoj za njim pa je v cilj pripeljal Bračko, kar je za Slovenijo pomenilo končno 5. mesto.

AMZS; M. K.