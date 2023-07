Premestitve duhovnikov v novomeški škofiji. Boste dobili novega župnika?

18.7.2023 | 08:30

Avgusta škofije menjavajo duhovnike. (Foto: L. M.)

Novo mesto - V slovenskih škofijah avgusta potekajo premestitve duhovnikov. Tudi v novomeški škofiji s 1. avgustom nekateri duhovniki odhajajo drugam zaradi starosti ali bolezni, druge novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje pošilja na novo delovno mesto. V teh dneh jim je že izročil imenovanja.

In katere kadrovske spremembe se obetajo?

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je duhovnikom že izročil imenovanja. (Foto: L. M.)

Florijan Božnar, duhovni pomočnik v župnijah Veliki Gaber in Sela pri Šumberku, je bil imenovan za hišnega duhovnika pri Šolskih sestrah de Notre Dame v Novem mestu; dr. Silvester Fabijan, župnik Stolne župnije Novo mesto, je bil imenovan za župnika župnije Raka in soupravitelja župnije Studenec; Matej Gnidovec, kaplan v župniji Šentjernej, je bil imenovan za župnika župnije Leskovec pri Krškem; mag. Štefan Hosta, ki se je vrnil s študija v Rimu, je bil imenovan za župnika župnije Novo mesto – Šmihel in za predsednika Škofijske Karitas Novo mesto; Janez Jesenovec s 1. avgustom preneha službo duhovnega pomočnika v župnijah Toplice, Poljane – Dolenjske Toplice in Soteska; Peter Kokotec, generalni vikar, preneha službo duhovnega pomočnika v Stolni župniji Novo mesto; Dušan Kožuh, župnik župnije Toplice ter soupravitelj župnij Poljane – Dolenjske Toplice in Soteska, se je odpovedal župnijam in odhaja v ljubljansko nadškofijo; Franc Levičar, duhovni pomočnik v župnijah Raka in Studenec, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Šentjernej, msgr. mag. Igor Luzar preneha službo hišnega duhovnika pri Šolskih sestrah de Notre Dame v Novem mestu; Klavdio Peterca, župnik župnije Mokronog, je bil imenovan za župnika Stolne župnije Novo mesto; Igor Stepan, župnik župnije Novo mesto – Šmihel, je bil imenovan za župnika župnije Toplice ter soupravitelja župnij Poljane – Dolenjske Toplice in Soteska; Miroslav Virant je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Toplice, Poljane – Dolenjske Toplice in Soteska; Janez Zdešar, župnik župnije Velika Dolina, je bil imenovan za župnika župnije Mokronog; in Ludvik Žagar, župnik župnije Leskovec pri Krškem, bo s 1. avgustom postal župnik župnije Velika Dolina.

L. M.