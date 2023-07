Kadilo se je, gorelo ne

18.7.2023

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.01 se je v bližini naselja Grič pri Trebnjem, občina Trebnje, kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in vozilo pregledali s termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo.

Šibek potresni sunek v bližini Brežic

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj ob 13.54 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,3. Žarišče potresa je bilo 80 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Brežic. Intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Brežic in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Pomagali pri oživljanju

Ob 21.15 so posredovali gasilci PGD Globoko v Globokem, kjer so nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri reanimaciji.

Kolo v potoku

Ob 17.47 so v bližini Medičeve ulice v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehnični posegom iz potoka izvlekli kolo in ga predali policiji.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu Vikendi.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Božakovem.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH, TP VRH PRI LJUBNU, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO in TP VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI GRAD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS;

- od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, TP LIPNIK, TP AREMBERG, TP SKROVNICA in TP ČEŠNJEVEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Lepi Dob nizkonapetostno omrežje Jablanca predvidoma med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Golob, Mrzla Planina med 7:30 in 14:00 uro in na območju TP Jerman Vrh med 8:00 in 14:00 uro.

