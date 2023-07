Vročina, alkohol in volan - nevarna kombinacija; utrujen s cisterno cikcak po cesti

V petek okoli 14. ure so policisti PPP Novo mesto prejeli obvestilo, da naj bi iz smeri Ljubljane proti Novem mestu voznik tovornega vozila - cisterne hrvaških registrskih oznak vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je voznik prekoračil dovoljeni čas vožnje, saj ni upošteval predpisanih odmorov in počitkov, na vozilu pa so bile nameščene neustrezne pnevmatike. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli dokumente in zaradi kršitev izrekli globo v višini 1.380 evrov. Zaradi kršitev bodo izrekli globo v višini 4.660 tudi odgovorni osebi pravne osebe, danes poročajo s PU Novo mesto.

V Stopičah pijan povzročil nesrečo

V petek nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča v Stopičah. Novomeški policisti so ugotovili, da je 33-letni voznik pri vožnji po klancu navzdol izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v avtomobil 29-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,94 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Odvzela prednost kolesarju

V petek nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznice osebnega avtomobila v Črnomlju. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 71-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 52-letnemu kolesarju, ki je vozil po prednostni cesti. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Padec mladoletne kolesarke

V soboto popoldneje padla kolesarka na območju Kostanjevice na Krki. Policisti PP Krško so ugotovili, da je mladoletna kolesarka peljala po klancu navzdol, zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad kolesom, zapeljala s ceste in trčila v prometni znak. Poškodovano mladoletnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v brežiški bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Razgrajal, nato se je odpeljal - z 2,6 promila alkohola

V noči na soboto so bili policisti PP Krško obveščeni, da naj bi v gostinskem lokalu v Krškem pijan moški motil javni red in mir in se odpeljal z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 34-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,24 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prevrnil se je na Gorjancih

V soboto so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se ponoči poškodoval v prometni nesreči. Policisti PP Šentjernej so zbrali obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila na gozdni cesti na Gorjancih, kjer je 19-letni voznik osebnega avtomobila, v katerem je bil še 19-letni potnik, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo zoper povzročitelja uvedli prekrškovni postopek.

Krepko pijan in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v naselju Prapreška pot zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Ugotovili so, da 30-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,16 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ponoči vozil brez prižganih luči

Med kontrolo prometa v Velikem Mraševem so policisti v noči na nedeljo opazili voznika osebnega avtomobila znamke Volvo, ki je vozil brez prižganih luči. Zapeljali so za njim in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar kršitelj znakov policistov sprva ni upošteval in je peljal naprej. Med postopkom so ugotovili, da gre za 28-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na prireditvi so se pretepali

Novomeški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni, da naj bi se na prireditvi v kraju Križe pretepali trije kršitelji in se nato odpeljali s kraja. Na podlagi opisa so 34-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Okoliščine pretepa še preiskujejo, o vožnji pod vplivom alkohola pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti nastavljali akoteste

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa ustavili več voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Kršitelj, ki so ga ustavili v Brežicah, je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola. V Slovenski vasi so vozniku izmerili 0,47 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in na Čatežu ob Savi ustavili voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,40 miligrama alkohola. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Vikend odklenil s ključem; kmalu so ga izsledili

Brežiški policisti so v petek popoldan pri Malencah prijeli 28-letnega tatu, ki je iz počitniške hiše na Čatežu ob Savi ukradel več denarja, ure, mobilni telefon, sončna očala in osebne predmete oškodovanca v vrednosti okoli 1500 evrov, nato pa pobegnil. Ukradene predmete so policisti zasegli in vrnili oškodovancu.

Po klicu oškodovanca, ki je opazil tatu, so se policisti takoj odzvali in ga na podlagi opisa izsledili pri Malencah. Ugotovili so, da je tat vrata počitniške hiše odklenil s ključem, ki ga je našel v bližini.

Kršitelju so odvzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku.

Vlomi in tatvine

Na območju Čateža ob Savi je v noči na soboto nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel prenosno blagajno z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.250 evrov škode.

V naselju Veliki Kamen je med 13. 7. in 15. 7. neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Z dvorišča stanovanjske bloka v Dolenjskih Toplicah je med 12. 7. in 15. 7. neznanec odpeljal gorsko kolo znamke Hai bike. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Razgrajal v metliški gostilni

Policisti PP Metlika so petek popoldne zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v gostinskem lokalu v Metliki. Ugotovili so, da se je kršitelj vedel na predrzen in nesramen način, enega izmed gostov je žalil in ga spodbujal k pretepu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Pri prevozu migrantov zasačili državljana Turčije

Policisti so na območju Obrežja v soboto okoli 9.30 kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Audi švicarskih registrskih oznak. 37-letni državljan Turčije je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Vozniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 14. 7. in 17. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Prilipe, Mokrice, Jereslavec, Velika Dolina prijeli 193 državljanov Afganistana, 163 državljanov Maroka, 61 državljanov Bangladeša, 51 državljanov Pakistana, 33 državljanov Nepala, 24 državljanov Rusije, 14 državljanov Šrilanke, 12 državljanov Indije, 11 državljanov Sirije, deset državljanov Iraka, sedem državljanov Kube, pet državljanov Turčije, pet državljanov Sudana, tri državljane Kameruna, tri državljane Konga, državljana Palestine, državljana Egipta in državljana Libije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 14. 7. in 17. 7. posredovali v 256. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 810 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 18 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki ta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 63. kršitev javnega reda in miru in dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

