FOTO: Mestna promenada polna že prve dni

17.7.2023 | 12:00

Fotografije: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Rudolf Gas

Tilen Artač

Klapa Šufit

Brežice - V Brežicah so minuli vikend s pestrimi vsebinami za vse generacije, kot so napovedali organizatorji, odprli Mestno promenado. Kot so sporočili iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je največji poletni projekt v staro mestno jedro že v prvih dneh privabil več tisoč obiskovalcev.

VINO IN KRUH

Odprtje so združili s podelitvijo priznanj in razglasitvijo zmagovalcev izbora za Županovo vino 2023 in tekmovanja v peki domačega kruha. Župan Ivan Molan je podelil priznanja vsem sodelujočim na letošnjem izboru, zmagovalni trojček vinarjev pa je prejel tudi nagrade. Zmagovalni cviček PTP je letos pridelala družina Bizjak iz Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice, v kategoriji beli bizeljčan PTP pa je zmagal Vlado Plevnik iz Vinogradniškega društva Pišece. V kategoriji izbrano županovo vino, ki je letos rumeni muškat, je slavila Vinska klet Martine in Janka Matjašiča iz Vinogradniškega društva Sromlje.

Podelili so tudi priznanja zmagovalcema tekmovanja v peki domačega kruha. Najboljši kruh v kategoriji praznični kruh je spekla Zinka Deržanič, najboljši kruh posebnih vrst pa Mojca Florjanič.

OKOLJU PRIJAZNO



Organizator želi skupaj z Ekologi brez meja pridobiti naziv »zero waste« prireditve. Cilj, ki ga morajo v Brežicah doseči, je na celotni prireditvi zbrati vsaj 90 % ločenih odpadkov, zato je poleg ločevalnih otokov »zelena straža«, ki obiskovalcem pomaga pri pravilnem razvrščanju odpadkov. V prvih dneh prireditve so tako na celotni prireditvi zbrali samo 3kg mešanih odpadkov, kar je, kot navajajo v ZPTM, odličen rezultat.

NAJVEČ OBISKOVALCEV S KLAPO ŠUFIT

Kljub visokim temperaturam, ki so vztrajale vse dni tudi pozno v noč, so bili vsi dogodki dobro obiskani, na odru pa se je v prvem vikendu dogajanja zvrstilo kar nekaj domačinov. Rudolf Gas & The Family so odprli koncertno dogajanje v petek, nadaljevala pa ga je mlada domačinka Brina Budič s spremljavo. Za sobotno presenečenje na odru je poskrbela brežiška naveza Brine s kitaristom zasedbe Bohem, Simonom Šubicem, ki je prav tako Brežičan. Nedeljski večer so začeli s smehom. Tilen Artač, Jure Mastnak in Klemen Bračko so občinstvo ogreli, mesto pa je bilo v trenutku, ko je na oder stopila splitska Klapa Šufit, polno.

Mestna promenada pa nudi dogajanje tudi ob odru. Obiskovalci lahko na stojnicah obiščejo lokalne ponudnike raznovrstnih izdelkov, pojejo topel obrok na ulici, se preizkusijo v različnih športnih aktivnostih, posebej pestro pa je tudi dogajanje za najmlajše, ki bodo v nadaljevanju na svoj račun prišli predvsem ob sredah, ko bo celotno dogajanje na prizorišču posvečeno prav njim.

DREVI SALSA IN BACHATA



V mestu bo vroče tudi nocoj, ko se bodo obiskovalci lahko zavrteli na plesnem podiju, in sicer v ritmu salse in bachate, dogajanje v ulici starega mestnega jedra pa bo Mestna promenada ponudila vse do 29. julija.

M. K.

