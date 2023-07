Pancar daleč od deseterice; Novaku napake odnesle odmeven rezultat

Dolenjski motokrosist Jan Pancar v Loketu ni posegel po deseterici. (Foto: AMZS)

Loket - Slovenski motokrosist Tim Gajser je v svojem prvem nastopu na preizkušnji za svetovno prvenstvo v sezoni 2023 po vrnitvi v karavano zaradi poškodbe v češkem Loketu danes osvojil sedmo mesto, potem ko je bil deveti v prvi in peti v drugi vožnji. Zmagal je Francoz Romain Febvre.

Vrh seštevka SP je ostal nespremenjen, vodi Prado s 614 točkami, Febvre jih ima 510. Gajser je na 25. mestu s 33 točkami.

Pancar tokrat daleč od deseterice

Jan Pancar je v razredu MX2 vožnji končal na 15. in 16. mestu, kar mu je skupno na dirki prineslo skupno 17. mesto in novih 11 točk v SP. Dirko je dobil Belgijec Jago Geerts pred Nemcem Simonom Längenfelderjem, tretji pa je bil Nizozemec Kay de Wolf.

V SP je prvi včeraj petouvrščeni Italijan Andrea Adamo (531), Pancar je deseti z 253 točkami.

Naslednja postaja SP bo že naslednji teden dirka v belgijskem Lommelu.

Novaku napake odnesle priložnost za odmeven rezultat

Brežičan Alex Novak (397) je bil najboljši med tremi Slovenci v finalu. (Foto: AMZS)

V okviru dirke svetovnega prvenstva v motokrosu na progi Loketske Serpentiny se je odvijala tudi finalna preizkušnja evropskega prvenstva motokrosistov z motorji s prostornino do 65 kubičnih centimetrov. Alex Novak, Taj Golež, Svit Vižintin in Leo Gajser so si pravico nastopa na tej dirki privozili z uspešno opravljenim polfinalnim izzivom, ki je bil pred dvema tednoma v Italiji na progi Galaello v kraju Gazzane di Preseglie.

Tokrat je bila konkurenca še močnejša in zahtevnejša, zato so bile že najmanjše napake kaznovane oziroma so pomenile zdrs po lestvici navzdol. V kvalifikacijah je bil med najboljši Novak, ki je zasedel 14. mesto, Golež je bil 22., Gajser 35., Vižintin pa je ciljno črto prečkal na 42. mestu, kar je pomenilo, da si je privozil pozicijo druge rezerve.

Na prvi dirki je šlo nato na nož. Znova so odločale malenkosti, ki trem slovenskim voznikom niso bile v prid. Novak se je po napaki iz ozadja prebijal naprej, a višje od 18. mesta se mu ni uspelo povzpeti. Najboljši Slovenec je bil Golež, ki je v cilj pripeljal na 16. mestu, Gajser pa je zasedel 29. mesto.

V nedeljo je bila druga vožnja na sporedu že dopoldne, še pred vročino, ki je nato na preostalih dirkah kar pošteno vplivala na razplete. Od slovenska trojke je tokrat največ pokazal Novak. Štartal je solidno in se hitro prebil na 6. mesto, vendar se mu je v prvem sektorju tretjega kroga primerila napaka, zaradi katere je zdrsnil na 23. mesto in upov o dobri uvrstitvi je bilo konec. V cilj je pripeljal na 15. mestu.

Goleža je zaustavil skromen štart, na katerem je preveč zamudil, da bi se lahko potegoval za višja mesta. Ciljno črto v drugi vožnji je prečkal na 19. mestu. Gajser je vozil v ozadju in je bil v cilju na 28. mestu.

Naslov svetovnega prvaka je osvojil Italijan Francesco Assini, Novak je skupno zasedel 18. mesto, Golež je bil 19., Gajserju pa je pripadlo 29. mesto v skupnem seštevku v kategoriji EMX 65.

