Vroče, suho, goreče

17.7.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.30 je v bližini avtocestnega priključka Dobruška vas, občina Škocjan, gorela suha trava. Gasilci PGD Grmovlje so požar na površini okoli dvesto kvadratnih metrov pogasili.

Ob 21.08 je v bližini naselja Kerinov grm, občina Krško, gorela slama in v naselju odpadni material. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požara pogasili.

Davi ob 2.42 pa je v Kanižarici, občina Črnomelj, gorel komunalni zabojnik. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili ter pregledali okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3.RESA,

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT,

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT, izvod 2. HIŠE ŠT.9-10-14-16, 3.S .O2 IN NINO,

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 5. LEBANOVA DESNO-POKOPALIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH,

- od 8:00 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE,

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 9. in 12. uro na območju TP Senovo šola nizkonapetostno omrežje Kvedrova ulica; na področju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 14. uro na območju TP postaje Orle nizkonapetostno omrežje Orlska gora.

M. K.