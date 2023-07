FOTO: Kostanjeviška noč

17.7.2023 | 08:30

Nočna Krka in nad njo most sta sijala. (Foto: L. L.)

Prezidij Prforcenhausa in ambasador Šelme Slavek Janžekovič (tretji z desne) (Foto: M. L.)

Margiti Sintič - Geti je Prforcenhaus podelil zahvalo Šelme in se ji tako zahvalil za blagajniško in tajniško delo. (Foto: M. L.)

Tri godbe in mažoretke so družno nastopile pred obiskovalci. (Foto: L. L.)

Kostanjevica na Krki - Etnološko društvo Prforcenhaus Kostanjevica na Krki je v petek in soboto, ki se je zavlekla v nedeljo, pripravilo Kostanjeviško noč, ki je v lepem vremenu privabila številne obiskovalce. V soboto so uradni del začele tri godbe iz Dobrepolja, Šentjerneja in Kostanjevice na Krki, ki so jih spremljale novomeške mažoretke.

Tradicionalna julijska prireditev, katere prizorišče je rt med Krko in Studeno, ki mu domačini rečejo otok, je bila tudi tokrat malce v znamenju pusta. Uradnega ceremoniala so se namreč udeležili predsednik Prforcenhausa Primož Sintič s soprogo Jasmino in ostali člani prezidija Prforcenhausa, svoji delegaciji pa so poslali tudi koranti iz Markovcev in liški Pustje iz Kanala ob Soči. Prforcenhaus je podelil visoki odličji. Tako je predstavnik korantov iz Markovcev Slavek Janžekovič prejel naziv ambasador Šelme. Članica Prforcenhausa Margita Sintič - Geti pa je prejela zahvalo Šelme.

Zbrane na prireditvi, ki jo je povezovala Mateja B. Klemenčič, je pozdravil tudi kostanjeviški župan Robert Zagorc.

Domačini so Krko okrasili s številnimi lučkami, ki so potovale s tokom. Po reki so na prizorišče pripluli z dvema splavoma prezidij Prforcenhausa in domača godba.

NAJLEPŠI ČOLNI SO ...

Čolne so ocenjevali. Zmagal je čoln družine Bratkovič Otok z zakladom, na drugo mesto se je uvrstil čoln Kopel na Krki, ki sta ga vodila Maj in Timotej Jordan, tretji je bil čoln Božič s posadko Neli, Filip in Ana ter Klemen Sevšek kot kapitan, četrto mesto si je prislužilo Kostanjeviško igrišče na Krki, s katerim sta plula dobri uvrstitvi naproti Erazem Bršec in Nik Omerzel, peto mesto v peterici okrašenih tekmovalnih čolnov pa je ocenjevalna komisija dodelila Valvasorjevim veslačem iz Litije.

M. L.

