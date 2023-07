Do konca avgusta kolopark v črnomaljski Loki

17.7.2023 | 13:30

Črnomelj - Kot prvega v sklopu bodočega Športnega parka Loka so v Črnomlju začeli graditi kolopark. Za gradnjo je občina dobila sredstva Fundacije za šport v višini 23.769 evrov, celotna vrednost investicije pa je vredna nekaj manj kot 61 tisočakov. Razliko je zagotovila občina v svojem proračunu. Dela izvaja podjetje Planapark iz Ljubljane, končana pa bodo predvidoma do konca avgusta letos.

Črnomelj bo tako dobil sodoben, standardiziran in varen grbinasti poligon - kolopark (angl. pump track). Na občini navajajo, da so se na naložbo odločili za krepitev spretnosti in motoričnih sposobnosti uporabnikov vseh starosti, posebej otrok in mladostnikov, želijo omogočiti kvalitetno izvedbo športnih, šolskih, obšolskih in drugih programov in omogočiti aktivnosti za vse skupine prebivalstva.

