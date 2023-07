Adrian Butinar, avstralski Slovenec - Življenje je polno lepih naključij

16.7.2023 | 17:20

Adrian in njegova Anamarija sta se poročila avgusta lani. (Foto: osebni arhiv)

36-letni Adrian je z družino, ima še starejša brata Roberta in Davida, živel v predmestju Melbourna, Slovenijo pa je prvič obiskal leta 1996. Takrat je v Gorenji vasi tudi prvič srečal strica, ki je imel harmoniko. Bila mu je všeč in kmalu po vrnitvi v Avstralijo se je učil igrati nanjo. Ko so čez štiri leta prišli na poroko stričeve hčerke, je meh diatonične harmonike že veselo raztegoval na pletni, ko so pluli proti otoku sredi Blejskega jezera, kjer je bil cerkveni obred. »Bled me je s svojo lepoto popolnoma prevzel in takrat sem si mislil, da bi se tudi jaz želel poročiti tukaj. In glej, čez 22 let se je to na neki način tudi zgodilo. Bile so sanje, ki so se uresničile,« je v skoraj popolni slovenščini zgovoren simpatični avstralski Slovenec.

Adrian Butinar je iz Avstralije v Slovenijo prišel poleti leta 2018. Domovina njegovih staršev – očeta Darka, ki je po rodu iz Hrušice pri Ilirski Bistrici, in mame Francke, ki je z Žirovskega Vrha v deželo tam spodaj odšla kot 19-letno dekle – ga je navdušila že v mladosti, nikoli pa si ni mislil, da bo v njej našel tudi ljubezen. Lani se je poročil z Novomeščanko Anamarijo Brudar.

M. Žnidaršič