Ob vnovični rasti temperatur za večji del države razglašen oranžni alarm

16.7.2023 | 08:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Potem ko se je živo srebro čez 30 stopinj Celzija v Sloveniji vnovič dvignilo že v soboto, bodo danes temperature dodatno porasle. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi vročine za jugozahod in jugovzhod države ter osrednjo Slovenijo izdala oranžni alarm, ki poziva k stanju pripravljenosti. Poleg tega se na cestah vnovič obeta velika gneča.

Potem ko so zadnji vročinski val, drugi v letošnjem letu, v četrtek ponoči in čez dan prekinila neurja, ki so povzročila veliko gmotno škodo, se je ozračje že v soboto spet segrelo nad 30 stopinj Celzija. Sledilo bo stopnjevanje rasti temperatur.

Arso napoveduje, da bodo danes najvišje dnevne temperature od 31 do 34 stopinj Celzija, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter, popoldne pa bo v severovzhodni Sloveniji zapihal šibak vzhodnik. Popoldne ali zvečer bodo v Alpah posamezne vročinske nevihte.

V ponedeljek bo še kakšno stopinjo bolj vroče, popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastane kakšna vročinska nevihta.

Zaradi vročine so v agenciji za danes za jugozahod in jugovzhod države ter osrednjo Slovenijo razglasili oranžni alarm (bodite pripravljeni), za severovzhod in severozahod pa rumeni alarm (bodite pozorni). V ponedeljek bo oranžni alarm veljal za vse dele države, razen za severozahodnega.

Vročinski val pesti tudi več drugih držav v Evropi, v Italiji in Grčiji se temperature vzpenjajo do 40 stopinj Celzija in čez.

Marsikdo bo današnji dan presedel v avtomobilu na poti s počitnic domov, ali pa se bo na počitnice odpravil. Tako kot v soboto se tudi danes na cestah, povezanih s turističnimi destinacijami, pričakuje zastoje in zamude.

Prometnoinformacijski center za državne ceste za dopoldne napoveduje visoko, za popoldne pa zelo visoko gostoto prometa.

STA; M. K.