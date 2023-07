Zbil kolesarja

16.7.2023 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; PP Brežice)

Danes ob 15.11 so posredovali reševalci NMP Brežice na Prešernovi cesti v Brežicah, kjer je voznik osebnega vozila zbil kolesarja. Reševalci so ga oskrbeli in ga odpeljali v SB Brežice.

Smrdelo po bencinu

Ob 0.30 so v naselju Jesenice, občina Brežice, v gospodarskem objektu zaznali vonj po naftnih derivatih. Gasilci PGD Obrežje so odstranili vnetljive snovi v prostoru, prezračili in pregledali objekt. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Če ste bili brez vode ...

Ob 9.46 pa so bili pristojni obveščeni o okvari na vodovodu Brežice z okolico. Okvaro so odpravili delavci Komunale Brežice.

M. K.