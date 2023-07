Ob rekonstrukciji lokalne ceste tudi do dodatnih parkirišč

16.7.2023 | 10:00

Fotografije: MO Krško

Krško/Veliki Trn - Krška občina je začela obnovo lokalne ceste na Velikem Trnu v dolžini 460 metrov. Zgradili bodo enostranski pločnik dolžine 130 metrov in širine 1,5 metra ter dva armiranobetonska zidova – prvega zaradi širitve ceste v obstoječo brežino dolžine 120 metrov ter drugega zaradi širitve obstoječih parkirišč.

V sklopu projekta bodo tudi obnovili vodovod v dolžini 220 metrov, zaščitili in po potrebi prestavili ostale obstoječe vode gospodarske javne infrastrukture, postavili novo cestno razsvetljavo v dolžini 200 metrov ter razširili parkirišča za dodatnih 15 parkirnih mest. Poleg tega bodo obstoječe trikrako križišče preuredili v pravokotnega in ga delno premaknili proti zahodu, uredili bodo prehod za pešce na mestu, kjer se zaključi pločnik za pešce (do objekta, v katerem je manjša trgovina) ter postavili vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.

Vrednost naložbe znaša dobrih 300 tisoč evrov, izvajalec del je Gracar, d.o.o., ki naj bi dela zaključil konec letošnjega avgusta.

M. K.

Galerija