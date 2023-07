Kača v kuhinji

15.7.2023 | 18:50

Danes ob 9.04 so v Cerovem Logu, občina Šentjernej, gasilci PGD Cerov Log odstranili večjo kačo iz kuhinje vikenda in jo spustili v naravo.

Padla kolesarka

Ob 16.37 je v naselju Grič, občina Kostanjevica na Krki, padla kolesarka. Reševalci NMP Krško so kolesarko na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Trčili trije

Danes zjutraj ob 7.02 so na cesti Ivančna Gorica - Muljava trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, posuli iztekle motorne tekočine in pomagali reševalcem NMP pri oskrbi ene lažje poškodovane osebe.

Poškodovan motorist

Sinoči ob 21.06 se je na cesti Mlačevo - Krka, občina Ivančna Gorica, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, odklopili akumulator in nudili pomoč pri natovarjanju motocikla na vozilo vlečne službe.

Gorel avto

Včeraj ob 14.55 je v Zaborštu pri Šentvidu, občina Ivančna Gorica, gorel osebni avto. Požar so pogasili gasilci PGD Stična in Radohova vas. Poškodovan je motorni del vozila.

