FOTO: Dvor je zabobnal skupaj

15.7.2023 | 10:00

Tolkalni krog pod vodstvom Francija Krevha je navdušil vse.

Kdor si je želel, si je lahko dal poslikati obraz.

Zapel je mešani pevski zbor Dvor na Krki.

Župan in njegovi sodelavci

Dvor - Na Dvoru je bilo včeraj popoldne in zvečer na moč živahno. Tamkajšnja kulturno in prostovoljno gasilsko društvo ter Športno društvo Fužina-Dvor so v sodelovanju z žužemberško občino tretje leto zapored pripravili dogodek v sklopu praznovanja občinskega praznika.

Od šestih popoldne so potekale različne dejavnosti za otroke. Lahko so prisluhnili zgodbici o Mavrični ribici (kamišibaj), si dali poslikati obraz in urediti pričesko, se udeležili kakšne od ustvarjalnih delavnic ali kakšne od iger z žogicami, lovili ribe …, skratka dolgčas jim res ni bilo.

Nekaj posebnega je zagotovo bilo bobnanje v tolkalnem krogu, ki je navdušilo prav vse, mlade in tiste malo starejše, ki so v roke prijeli eno od tolkal. V goste so povabili akademskega tolkalca in izkušenega vodjo tolkalnih srečanj Franca Krevha, sicer prvega tolkalista orkestra Slovenske filharmonije in zasedbe Slovenski tolkalni projekt. Tolkalni krog je glasbena dejavnost za vso družino in vse starosti, zanj ne potrebujete glasbenega predznanja in velja samo eno pravilo – nič ni narobe. Iz prve roke so tako lahko spoznali, da bobnanje ustvarja dobro počutje, sprošča in je predvsem zabavno, pravijo pa, da krepi tudi imunski sistem.

V nadaljevanju je tri pesmi zapel še Mešani pevski zbor Dvor ob Krki, nato pa so se zabavali s pevko Manco Špik.

PRAZNIK SE NADALJUJE

Občina Žužemberk s praznovanjem nadaljuje. Danes bo med drugim v gradu Žužemberk od 11. ure dalje festival »Na plac«, na katerem se bodo predstavili dolenjski vinarji, pivovarji in destilarji, poskrbeli bodo za animacijo otrok, vodene oglede gradu, panoramsko vožnjo s kočijo, za lačne se bo gotovo nekaj našlo na street food stojnici. Ob 18. uri bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj, od 20. ure dalje pa Suhokranjska noč – gasilska veselica z ansamblom Petan na šolskem igrišču.

Jutri se bo v Žužemberku zavrtel čas nazaj, vabijo na pester srednjeveški dan, ki se bo začel že ob 10. uri in bo trajal vse do večera, sklenili ga bodo učenci osnovne šole Žužemberk z gledališko predstavo Kaj se skriva v skrinji debelušnega kralja? ob 20. uri.

Zadnji dan praznovanja, ponedeljek, je že tradicionalno namenjen spominski uri, posvečeni Rozaliji Sršen – Zalli Zarana, ki bo ob 18. uri v žužemberškem gradu. Letošnja gostja je Irena Yebuah Tiran.

Tekst in foto: M. Ž.

