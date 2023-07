FOTO: Nov gasilski dom ponos krajanov - zemljišče zanj podarila dva gasilca

Nov gasilski dom je ponos krajanov.

Darilo GZ Novo mesto (na levi predsednik Franc Anderlič, na desni poveljnik Milan Pajk), v sredini Anton Marinčič.

V novem gasilskem domu zdaj ne bo več prostorske utesnjenosti.

Grmovlje - 110 let je minilo, odkar so se napredno misleči vaščani Grmovelj organizirali v svoje gasilsko društvo, saj so spoznali, da v času lesenih objektov in slamnatih streh in ob takratni opremi pomoč gasilcev ob požarih in drugih nesrečah iz Škocjana pride v glavnem prepozno.

Osamosvojili so se in nato vsa leta zgledno razvijali društvo, opremo, skrbeli za nov gasilski rod ter skrbno varovali ljudi in njihovo premoženje – to je njihovo osnovno poslanstvo.

PGD Grmovlje je ob 110-letnici prejelo odlikovanje GZ Novo mesto ter srebrni znak CZ Dolenjske regije.

Pomembno prelomnico pa za PGD Grmovlje pomeni letošnja pridobitev – nov, sodoben gasilski dom, ki so ga s skupnimi močmi postavili izven vasi. Nedavna otvoritev v okviru občinskega praznika Knobleharjevo 2023 je bila slovesna, udeležili so se je pomembni gostje: namestnica predsednika GZ Slovenije dr. Darja Kramer Stajnko, predsednik in poveljnik GZ Novo mesto Franc Anderlič in Milan Pajk, poveljnik dolenjske gasilske regije Andrej Grgovič, idr., pa mnogi prijatelji gasilci iz sosednjih gasilskih društev ter iz nemškega PGD Emering. Grmoveljčani so veseli, da so praznovali skupaj z njimi, saj kot ni lepo v nesreči biti sam, to velja tudi za lepe dogodke.

Anton Marinčič, predsednik PGD Grmovlje že četrti mandat (Foto: L. M.)

Častni člani PGD Grmovlje

Odličje GZ Novo mesto

Škocjanski župan Jože Kapler

Obetaven mladi rod grmoveljskih gasilcev

Šenternejski godbeniki s predsednikom grmoveljskih gasilcev Antonom Marinčičem in županom Jožetom Kaplerjem

Melita Blatnik je vodila prireditev, je pa tudi ena najbolj zaslužnih za številčen mladi rod gasilcev v PGD Grmovlje, ki je uspešen na tekmovanjih.

Da je vse delo pri izgradnji novega doma potekalo nemoteno in dobro, imajo zasluge člani gradenega odbora.

V PGD Grmovlje, ki šteje 184 članov in pokriva območje vasi Grmovlje, Hudenje, Dobruška vas in Dolnjo Staro vas z okrog 700 prebivalci, so upravičeno so ponosni, da jim je uspel tako zahteven projekt.

Franci Oberč in Slavko Kirar podarila zemljišče

Kot pove dolgoletni predsednik Anton Marinčič, ki društvu uspešno vodi že četrti mandat, in je med najbolj zaslužnimi za nov dom, je bila pri starem gasilskem dom sredi vasi, ob prometni cesti, zaradi utesnjenosti širitev nemogoča. Niso imeli parkirišč, prostora za gasilske vaje in prireditve ter druge dejavnosti društva, dom je bil neprimeren že tudi za hrambo opreme.

V gasilski povorki s šentjernejsko godbo na čelu je sodelovalo 12 gasilskih praporjev, otvoritve so se udeležili tudi mnogi gasilci iz sosednjih društev.

»Dolgo smo razmišljali o novih in predvsem bolj funkcionalnih prostorih društva. Po dvajsetih letih je prišlo prelomno leto 2018, ko je s sprejetjem občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan parcela, na kateri danes stoji nov dom, postala gradbena. Naša člana, sovaščana, Franci Oberč in Slavko Kirar, sta jo za nov dom brezplačno podarila domačemu društvu in tako odprla pot prepotrebni pridobitvi. Res smo jima hvaležni. Ves čas gradnje sta tudi aktivno sodelovala in pomagala,« pove Marinčič in opiše težavno birokratsko pot, da so konec leta 2021 dočakali gradbeno dovoljenje. Za novo leto 2022 so tako na okrog 0,8 hektara velikem zemljišču pod vasjo že zabrneli prvi gradbeni stroji in domači traktorji.

Tri etaže doma zdaj funkcionalne



Gradnje novega doma so se lotili tako zagnano, da so kar preskočili postavitev temeljnega kamna, pove predsednik, vesel, da je naložba tako povezala krajane. Seveda je bilo veliko usklajevanj, iskanja najboljši rešitev in v letu in pol jim je uspelo postaviti sodoben gasilski dom, na katerega so upravičeno ponosni.

Klet je namenjena izključno za gasilsko premo, v drugi etaži je velika dvorana za sestanke ter pisarna za arhiv, čajna kuhinja in s sanitarije, na podstrešju pa bodo imeli pionirji prostor za gasilske vaje. Če se pokažejo kake druge potrebe, se to spremeni. Pridobitev sta tudi dve garaži za hrambo vozil – sedaj imajo dva gasilska kombija, enega z vso opremo in s 500 litri vode za gašenje začetnih požarov, ter manjšega za prevoz moštev. Eno vozilo je bilo parkirano v starem gasilskem domu v Hudenjah.

Asfaltne površine ob domu bodo namenjene seveda gasilskim vajam, pregledu opreme in prireditvam – za slednje jim je dve desetletji nudil prostor član Ludvik Praznik, za kar so mu hvaležni.

»Opremo obnavljamo po najboljših močeh, glede novih vozil pa bomo seveda počakali na vrsto v okviru prioritet občinskega gasilskega poveljstva občine Škocjan,« pove predsednik Anton Marinčič in omeni pomembno finančno in moralno podporo Občine Škocjan, saj je 420 tisoč evrov vredna naložba zanje velik zalogaj.

5.440 ur prostovoljnega dela

Kar nekaj potrebnega denarja so grmoveljski gasilci zadnja leta tudi privarčevali, naložbo pa so močno pocenili tudi s svoji delom. Kar 5.440 prostovoljnih ur dela je bilo opravljenih, pa še mnogo strojnih ur članov in donatorjev, kar je v današnjih časih dobesedno čudež.

Res so vsi stopili skupaj in kot pove Marinčič, so hvaležni prav vsakomur za vsak dar in pomoč, mnogim dobrotnikom in tudi donatorjem. Za prostovoljne prispevke so zaprosili celo 1.337 gasilskih društev po Sloveniji in bili prijetno presenečeni nad odzivom.

Pri organizaciji del novega gasilskega doma, ki ga je blagoslovil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, so zaslužni člani gradbenega odbora PGD Grmovlje. To so: Andrej Kalin, Peter Blatnik, Jože Zorko, Marjan Oberč, Branko Vene in Anton Marinčič, ki so se jim na otvoritveni slovesnosti posebej zahvalili. Častni člani društva pa so poleg predsednika postali še: zelo aktiven gasilec Jože Zorko ter Slavko Kirar in Franci Oberč – slednja sta, kot rečeno, donatorja zemljišča za nov gasilski dom.

PGD Grmovlje pa v škocjanski občini izstopa še po nečem – po številnem gasilskem podmladku ter uspehih na gasilskih tekmovanjih. S 45 mladimi gasilci se bo gasilska tradicija v kraju zagotovo nadaljevala, vse enote gasilcev, od pionirjev do članov, pa z odličnimi rezultati na tekmovanjih iz leta v leto dokazujejo, da so med najboljšimi v regiji. Njihovi pokali bodo imeli v novem gasilskem domu gotovo posebno mesto.

L. Markelj, foto: Marko Kirar

