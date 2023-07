Sven Cerjak 6. mladi speedwayist sveta

15.7.2023 | 08:00

Fotografije: AMD Krško

Malilla - Sven Cerjak je na finalni dirki svetovnega prvenstva posameznikov v kategoriji 250-kubičnih motorjev (voznikov do 16. leta starosti) z 10 točkami (2,2,3,0,3) osvojil 6. mesto. Kot so zapisali v njegovem AMD Krško, gre za vrhunski dosežek krškega in slovenskega speedwaya. Na nepredvidljivi stezi je naslov svetovnega prvaka osvojil domačin Rasmus Karlsson (13 točk). Drugi je bil Poljak Maksymillian Pawelczak (12) pred lanskim svetovnim in evropskim prvakom, Dancem Mikkelom Andersenom (11+3).

Sven je takole povzel dirko: "Potiho sem upal vsaj na 13. mesto, zato sem neizmerno vesel za osvojeno 6. mesto v svetovni konkurenci!

Proga v Malilli je specifična, saj je že ravnina nagnjena, ovinki pa še toliko bolj. V prvih dveh nastopih sem imel rahle težave pri idealni liniji vožnje. Zabeležil sem dve drugi mesti. Prišla je tretja vožnja, na papirju najtežja. Odlično sem štartal in odpeljal najboljšo vožnjo, kjer sem odvzel veliko točko tudi aktualnemu prvaku Andersenu. V četrti vožnji nismo zaradi tega na motorju ničesar spreminjali, vendar se je proga preveč posušila zaradi vmesnih padcev in ponovitev voženj. Rezultat je bila nesrečna ničla. V peto vožnjo sem šel na vse ali nič. Popolnoma smo spremenil nastavitve. Slovenski selektor Gregor Arnšek je predlagal, da če že igramo poker, ga igrajmo do konca. In se je poklopilo! Odličen štart, prepričljiva vožnja in skupno 6. mesto.

Žal mi je, da danes ni z nami Tomaž Klavžar, ki veliko svojega časa vlaga v nastavitve in pripravo motorja. Lepo bi bilo, da bi skupaj z njim proslavili moj uspeh. Zahvalil bi se še TDR - Tomaž Drnač Racing za odlično pripravo in tunig agregatov. Hvala vsem, ki me podpirate in verjamete vame!" - so še povzeli njegovo izjavo na spletni strani AMD Krško.

M. K.

