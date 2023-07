Mladi uživajo na skavtskem taboru Pali južno; zaradi neurja eno noč namesto v šotorih spali v šoli

15.7.2023 | 08:30

Mladi so se na taboru Pali južno! radi družili, se spoznavali, pa tudi zabavali - nekateri so poprijeli tudi za harmoniko in kitaro.

Šotori so kljub neurju ostali nepoškodovani.

Čadraže - Ta teden, od 9. julija do danes, 15. julija, v Čadražah, v občini Šentjernej v organizaciji Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov poteka večji skavtski tabor, imenovan Pali južno!

Udeležuje se ga okoli 250 skavtov iz dolenjskih lokalnih skavtskih enot: Črnomelj 1, Krško 1, Novo mesto 1, Novo mesto 2, Ribnica 1, Šentjernej 1 in Tržišče 1 – od tega je 50 prostovoljcev, ki skrbi za program in vse ostalo.

Kot so nam mladi, stari od 11 do 16 let, zaupali ob včerajšnjem obisku, se imajo super in preživljajo pestre počitniške dni, si pa bodo tabor zapomnili tudi po sredinem neurju, saj so se zato malce spremenili njihovi načrti. Zaradi slabe vremenske napovedi so jih predstavniki civilne zaščite in gasilci v sredo popoldne namreč prepeljali v telovadnico Osnovne šole Šentjernej, kjer so preživeli noč.

Nejc Mikec in Izak Kruh iz Šentjerneja

Tiskovni predstavnik tabora Miha Ivanetič in udeleženka Tina Simonič iz Črnomlja

Voditelja tabora Pali južno! Blaž Pavlakovič in Lina Drenik

Brez hoje pri skavtih ne gre.

Udeleženci so lahko uživali tudi v predstavi, ki so jo pripravili starejši skavti.

Priprava preizkusa Pot preživetja - blatna!

K sreči v teh koncih ni bilo hujšega, le močan dež in veter, njihovi šotori in vse ostalo je ostalo nepoškodovano, le malce več blata je bilo, in včeraj dopoldne so se vrnili v tabor in nadaljevali s programom.

Mladi: lepa izkušnja

Nejc Mikec iz stega Šentjernej 1 je povedal, da se imajo super. »Postavljamo šotore, spimo, kuhamo najboljše mi je kopanje v bližnji reki Krki,« pravi, njegov prijatelj Izak Kruh pa doda, da se je skavtom pridružil, ker so bili tam njegovi prijatelji in mu ni žal. »Tu je dobra družba in všeč mi je, da živimo v naravi,« pravi.

Belokranjka Tina Simonič iz stega Črnomelj 1 je skavtinja že sedem let in v tem času je sklenila številna prijateljstva. »Marsikaterih veščin sem se naučila tu, zdaj znam npr. v naravi zakuriti ogenj, prepoznati drevesne vrste, se orientirati v naravi, tudi bolj navezati stike z ljudmi,« pravi.

Učenje krščanskih vrednot

Mladi skavti so v tem tednu dni sodelovali v zanimivih delavnicah in se preizkusili v različnih izzivih, je povedala voditeljica tabora Lina Drenik iz stega Novo mesto 2. »Pripravili smo delavnice za osebnostno rast, pa tudi veščinske, ki jih v lokalnih skavtskih enotah morda ne bi mogli biti deležni tudi iz finančnih razlogov. Imeli smo npr. kovaško delavnico, plezanje, ustvarjanje z glino in izdelovanje piščali,« je naštela. Sovoditelj tabora Blaž Pavlaković iz stega Črnomelj 1 pa je dodal, da v prvi vrsti spodbujajo sodelovanje med skavti v regijskem okolju, da skavti začutijo drug drugega in prijatelje iz širšega lokalnega okolja.

Danes zaključek ob 14.30 z mašo

V vse dejavnosti vpletajo krščanske vrednote: vero, prijateljstvo, čut za sočloveka in solidarnost. Njihov duhovni asistent je Blaž Franko, duhovnik novomeške škofije.

Organizatorji - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih - želijo, da tak tabor postane tradicionalen, in sicer na nekaj let, saj je posebna in dragocena izkušnja za mlade. Običajno se skavti namreč odpravljajo na tabor znotraj svoje lokalne enote, tabor Pali južno pa je nekaj posebnega, saj združuje skavte iz različnih krajev, ponuja edinstveno priložnost za spletanje novih poznanstev in gradnjo pripadnosti širšemu okolju.

Danes bodo tedensko druženje sklenili s sv. mašo ob 14.30 na lokaciji tabora, prišli bodo tudi njihovi starši in vabljeni tudi vi!

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija