Grad Soteska - Obetajo se mu lepši časi

15.7.2023 | 16:50

Ruševine gradu Soteska vabijo poglede vseh, ki se peljejo mimo. Občina Dolenjske Toplice si prizadeva, da bi grad toliko uredila, da bi ga lahko vključila v turistično ponudbo. (Foto: M. Ž.)

Soteska - Občina Dolenjske Toplice kot lastnica soteškega grajskega kompleksa v sodelovanju z novomeško območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) že vrsto let postopoma obnavlja Hudičev turn, največji in najpomembnejši vrtni paviljon v Sloveniji, vseskozi pa si želi urediti tudi območje samega gradu Soteska. Kmalu bodo naredili prvi korak, saj so bili s prijavljenim projektom obnove vhodnega stolpa gradu uspešni na razpisu kulturnega ministrstva in dobili 55.300 evrov, kar je približno polovica vrednosti naložbe.

Občina Dolenjske Toplice dobila 55 tisočakov na razpisu ministrstva za obnovo vhodnega stolpa gradu Soteska – Grad je v zelo slabem stanju – Postopoma bi želeli urediti celotno območje

M. Žnidaršič