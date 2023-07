FOTO: Štiri dni v štirih jezikih

14.7.2023 | 18:30

Tudi plesati po belokranjsko so se naučili. (Foto: I. Vidmar)

Krašnji vrh - Včeraj se je z zaključno prireditvijo na Krašnjem Vrhu zaključil letošnji tabor otrok iz pobratenih občin Metlika, Ronchi in Wagna. Sodelovanje med temi tremi občinami sega v konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta se leta 1968 pobratili mesti Metlika in Ronchi iz Italije. Naslednje leto se je Ronchi pobratil z avstrijsko Wagno, čemer je sledila trojna povezava in leta 1971 prva izmenjava otrok, ki so vsako leto vse do epidemije kovida preživljali skupne počitnice. Sprva so otroke vozili na morje, zadnja leta pred kovidom, ki je sodelovanje za tri leta prekinil, pa so bile te počitnice organizirane tako, da so otroci bivali pri družinah vrstnikov, načeloma starih od deset do dvanajst let.

Dekleta iz Wagne (Foto: I. Vidmar)

Ker so se te družinske vezi med epidemijo prekinile, so se letos, ko je bila za gostovanje na vrsti Metlika oziroma njeno Društvo prijateljev mladine, odločili, da pripravijo tabor, 27 otrok s spremljevalci so namestili v počitniških hiškah v kampu v Podzemlju, program pa so z nekdaj desetih dni skrčili na štiri dneve.

Kot je povedala vodja tabora in aktualna predsednica Društva prijateljev mladine Metlika Alenka Muc, so v vsaki hiški namestili otroke iz vseh treh občin. Če so se pred petimi desetletji otroci med sabo sporazumevali predvsem z rokami ali pa ob pomoči kakšnega prevajalca, jim gre danes to z angleščino precej bolje, tako da je bilo te dni iz otroškega vrveža slišati kar štiri jezike.

Pa zapojmo eno po italijansko ... (Foto: I. Vidmar)

Udeležencem tabora tudi letos ni bilo dolgčas. Poleg dejavnosti v kampu in na Kolpi so preizkusili tudi tamkajšnji adrenalinski park, obiskali Metliko, kjer so si ogledali Belokranjski muzej in ustvarjali v tamkajšnji delavnici, sprejela jih je županja, bili so v Rosalnicah in tam pekli z Mojco Kramarič, ogledali so si letalo DC3 na Otoku, bili na Šokčevem dvoru in na izviru Krupe, pa tudi šolo Bistra buča so obiskali ter se za zaključek na Krašnjem Vrhu, kamor so se pripeljali po pred dnevi obnovljeni in na novo asfaltirani cesti, pustili pogostiti članom metliškega planinskega društva ter na zaključni prireditvi pokazali, kaj so se v teh štirih dneh naučili in kakšne talente so v Belo krajino prinesli s sabo.

I. V.

