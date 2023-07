FOTO: Opustošena polja, odkrite strehe ... Po neurju obljuba hitre pomoči države

14.7.2023 | 16:20

Leon Rožman, stanovalec hiše, ki se je drži gasilski dom PGD Stara vas: "Pločevino s strehe je odneslo na naš vrt. Pri tem je poškodovalo češnjo. Les s strehe je odneslo še bolj daleč stran."

Veter je namreč včeraj odkril pločevinasto streho doma PGD Stara vas. Streho so takoj pokrili s folijo, k sreči, saj je zvečer znovo močno deževalo. Toče tu skoraj ni bilo, bil pa je vrtinčast vihar.

Jože Kelhar iz vasi Bojsno v domačem nasadu jagod. Letošnje jagode so sicer že obrali. Toča je prizadela nasad in zdaj ne ve, ali se bodo sadike obrasle, ali bo moral posaditi nove. Na Bojsnem je toča močno prizadela tudi travinje.

Medved in Šestan sta si v spremstvu brežiškega župana Molana ogledala kmetijo Plevnik v Pišecah. To je po dosedanjih podatkih najbolj prizadeto območje v brežiški občini. Plevnikovi imajo popolnoma uničene sadovnjake in vinograde, pridelka ni več. Župan je obljubil hiter popis škode.

Krško/Brežice - Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si v Posavju danes ogledala škodo po včerajšnji ujmi. Medved je ob tem občinam, ki jih je prizadela ujma, obljubil hitro pomoč države. Ta bo najprej pokrila stroške intervencij. Škoda bo sicer večja kot ob spomladanski ujmi, je ocenil Medved.

Po Medvedovi oceni je škoda po neurju, ki je včeraj v dveh valovih prizadelo Slovenijo, od območja do območja različna. V Brežicah je v glavnem uničen pridelek na kmetijskih površinah, v Krškem je uničenih več sto objektov in neznano število avtomobilov. Podobno kot v Krškem je bilo v Prekmurju, na Koroškem in savinjskem je težave povzročal veter, v Cerknem poplave. "Če potegnemo skupni imenovalec za vse, bo škoda zelo, zelo velika," je dejal.

Namen države je po njegovih besedah prizadetim občinam čim prej pomagati, v prvi vrsti nameravajo pokriti stroške intervencij, kar so prvič naredili že ob majskih ujmah v severovzhodni Sloveniji. Iz Uprave RS za zaščito in reševanje so občinam, ki so kakor koli prizadete, tako že poslali pozive, da omenjene stroške čim prej ocenijo, nato pa bodo naredili vse, da se čim prej pripravi vse potrebno za njihovo odobritev na vladi, je povedal. V nadaljevanju bo po besedah državnega sekretarja sledil še poziv za oceno škode za sanacijo prizadetih območij.

Ocenil je, da bo škoda tokrat presegla škodo, ki je nastala ob spomladanski ujmi na severovzhodu države in je bila ocenjena na okoli pet milijonov evrov. "V tokratnem primeru lahko že zdaj govorimo o bistveno, bistveno večji škodi," je dejal.

Povedal je, da so vsem prizadetim občinam že ponudili pomoč, vključno z občino Cerkno, kjer je prišlo do obilnih poplav. Omenjeni občini so ponudili tudi pomoč Slovenske vojske, a so jim za zdaj zagotovili, da zmorejo tudi brez nje. Enako so pomoč vojske ponudili drugim občinam, je dejal.

Posebej je izpostavil, da namerava država priskočiti na pomoč tako, da bo namesto občin plačala stroške intervencije gasilcem iz drugih občin, ki so priskočili na pomoč. Prej so namreč praviloma te stroške plačale občine same, po lanski spremembi zakonodaje pa lahko ob aktivaciji državnega načrta ali na predlog poveljnika republiškega štaba civilne zaščite te stroške pokrije država. Šestan je ob tem potrdil, da bo takšen predlog podal, ob tem pa pričakuje hiter odziv občin.

V KRŠKEM 12-CENTIMETRSKA TOČA

Medveda in Šestana je ob obisku v Krškem spremljal krški župan Janez Kerin. Ta je ocenil, da je v Krškem toča, ki je dosegla tudi do 12 centimetrov premera, povzročila precejšnjo škodo. Poškodovanih je bilo okoli 200 objektov, predvsem v starem mestnem jedru Krškega, naseljih Gora, Cesta, Dunaj, Stari Grad, Brestanica, Senovo, Spodnji Stari Grad, Libna in Zdole. Poškodovanih je bilo tudi veliko avtomobilov.

"Poškodovani so bili vsi avtomobili brez zavetja na območjih mestne četrti Krško ter krajevnih skupnosti Zdole, Dolenja vas, Brestanica, Gora, Videm in delno tudi Veliki Trn. Poškodovana so tudi vsa občinska vozila, ki so bila parkirana pred mestno hišo," je povedal župan Kerin.

Kakšna je višina škode, bodo po njegovih besedah ugotavljale komisije. Ocenjujejo, da je toča v vinogradih, sadovnjakih in vrtovih, kjer ni bilo zaščitnih ponjav, uničila celoten pridelek, medtem ko je na poljščinah škoda 90-odstotna.

Na klicni center so sicer v času neurja in pozneje prejeli več kot 200 klicev, na katere se je odzvalo 95 gasilcev z 20 vozili. Pri tem je župan izrazil zadovoljstvo, da se nihče od tistih, ki so sodelovali v intervenciji, ni poškodoval.

BREŽICE: PRIZADETO PREDVSEM KMETIJSTVO

V občini Brežice je po besedah tamkajšnjega župana Ivana Molana velika škoda nastala predvsem v kmetijstvu, manj je škode na objektih. Poškodovani so sadno drevje in vinogradi, predvsem tam, kjer nimajo mrež proti toči.

Neurje je najbolj prizadelo prav sever občine Brežice, kjer so velike površine vinogradov in nasadov sadnega drevja. Težava ni samo izpad letošnjega pridelka in prihodka, ampak večletni izpad pridelka zaradi uničenja sadnih dreves. Kot je razložil sadjar in vinogradnik Vlado Plevnik, letos je bilo njegovo vino beli bizeljčan PTP izbrano za Županovo vino, traja od obnova sadovnjaka do pridelka pri marelicah tudi do 10 let.

Včeraj je sicer v 33 intervencijah sodelovalo 232 gasilcev s 17 gasilskimi vozili. Pomagali so pri 17 razkritih strehah, reševali so devet objektov, na katere se je v neurju porušilo drevje, petkrat so čistili ovire na cesti in izvedli dve črpanji, kjer je voda zalila klet. Gasilski zvezi Krško so brežiški gasilci pomagali z gasilsko avtolestvijo in posadko.

DOLENJSKA

V občini Mirna jo je po besedah župana Dušana Skerbiša najbolj skupilo središče Mirne, kjer je toča, velika kot jajce, poškodovala več streh, med njimi tudi streho občinske stavbe in šole, ter več sto avtomobilov. Precej škode je nastalo tudi na kmetijskih pridelkih.

Streho ene od hiš so gasilci prekrili s folijo, na ostalih, ki so bile manj poškodovane, poteka zamenjava strešnikov. Podstrešje občinske stavbe je popolnoma razmočeno in ga bo treba skupaj s streho v prihodnjih dneh sanirati.

Kako velika bo škoda, je po besedah župana težko reči, saj njen popis še poteka, zagotovo pa bo presegla nekaj 100.000 evrov. Veliko ljudi ima sicer premoženje zavarovano, ne pa vsi, je povedal.

Kmetijski pridelki so poškodovani tudi v občini Mokronog - Trebelno, kjer jih je po besedah župana Franca Glušiča toča na srečo zgolj oplazila. Še največ škode je v Laknicah in na Svetem Vrhu, poškodovane so tudi strehe objektov perutninske farme v Martinji vasi.

Tudi občini Šentrupert in Sevnica je nevihtni pas s točo zgolj oplazil. V Šentrupertu je po besedah župana Tomaža Ramovša toča ponekod poškodovala kmetijske pridelke, gasilci so imeli tudi nekaj intervencij zaradi meteorne vode, večje škode pa ni. Tudi v Sevnici so imeli gasilci kar nekaj dela zaradi meteornih vod in vetra, večje škode na objektih in kmetijstvu pa tudi tam ni.

Pozno popoldne namerava Posavje obiskati tudi predsednik vlade Robert Golob.

STA; M. K.

Foto: M. Luzar in P. Perc

