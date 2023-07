FOTO: Na Bregah huje poškodovan voznik; v predoru trčil zaradi nenadne slabosti?

14.7.2023 | 11:30

Nesreča na Bregah (Foto: PGE Krško)

PGE Krško

PGE Krško

Je 27-letni voznik v predoru Leščevje trčil zaradi nenadne slabosti? (Foto: arhiv; FB PKD)

Včeraj ob 18. uri sta trčila osebna avtomobila na Bregah na območju PP Krško. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 28-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 57-letnega voznika. Huje poškodovanega 57-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Nesreča v avtocestnem predoru

Včeraj nekaj po 12. uri se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na avtocesti v predoru Leščevje, kjer je voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, potnik v vozilu pa ni bil poškodovan. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo, po prvih zbranih obvestilih pa naj bi 27-letni voznik izgubil oblast nad vozilom zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Vlomili v lokal

Na Senovem so v minuli noči neznanci vlomili v gostinski lokal. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Mejne zadeve

Minulo noč so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW 520 hrvaških registrskih oznak. 35-letni državljan Hrvaške je prevažal tri državljane Afganistana, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Dobova)prijeli 39 državljanov Maroka, 23 državljanov Afganistana, 18 državljanov Turčije, štiri državljane Kube, tri državljane Šrilanke, dva državljana Alžirije, dva državljana Pakistana, dva državljana Jamajke in državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 274 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, požara in nedovoljenih prehodov meje.

M. K.