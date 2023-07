Sporna izguba in zaposlitve

Novo mesto - Novo mesto je dobilo še en mestni gozd. Razprostira se na območju med Malim Slatnikom oziroma Smolenjo vasjo in Drgančevjem, ki je prav tako že razglašen za gozd s posebnim pomenom. S tem je med drugim zaščitena gozdna bariera med predvideno novomeško obvoznico oziroma cesto 3. razvojne osi in urbanim okoljem. Tako so na sinočnji sedmi redni seji v tem mandatu sklenili svetniki Mestne občine Novo mesto. Poleg tega so potrdili še spremembe območja razglašenega za gozd s posebnim pomenom na območju Mestne hoste, ki leži med Cegelnico, Grobljami in cesto proti Češči vasi.

Tako je na območju Novega mesta za gozd s posebnim pomenom razglašeno že devet gozdov. Novomeška občina je leta 2000 najprej za mestna gozdova razglasila Portoval in Ragov log, temu je leta 2005 sledila razglasitev Mestne hoste, v naslednjih pa so tovrstno zaščito dobili gozdovi na Marofu, v Žabji vasi, Muhaberju, Drgančevje in Šajser, ki se je s sinoči sprejetim odlokom več kot za še enkrat povečal. Zaradi opažanja, da se v gozdove odlagajo ostanki tujerodnih rastlinskih vrst oziroma se jih celo zasaja, je Zavoda za gozdove predlagal, da se v odlok vnese tudi prepoved vnosa tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, kar so svetniki prav tako sprejeli.

Komunala

Nekoliko dlje so se zadržali pri predstavitvi gradiva predloga Stanovanjskega programa občine 2030 in pri obravnavi poslovnega poročila Komunale za leto 2022, kjer so pripombe letele predvsem na izgubo, ki jo je direktor Bojan Kekec pojasnil kot posledico energetske krize in enormno visokih cen energentov ter okvaro stroja na čistilni napravi, ki je Komunalo stala več kot 200 tisoč evrov, ter zaposlovanj, o katerih smo pred kratkim poročali tudi na naših spletnih straneh. Občinski svet je kljub pripombam letno poročilo Komunale sprejel.

Stanovanja

Stanovanjski program zaobjema načrtovanje bivanju prijaznega okolja tako na podeželju, v pomembnejših lokalnih središčih kot tudi v mestnem jedru. Občina za spremljanje in upravljanje stanovanjske situacije v program vključuje lani ustanovljen občinski javni stanovanjski sklad, ciljno namenja proračunska sredstva za povečanje števila stanovanjskih enot in komunalno opremljenih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, po štiriletnem obdobju pa napoveduje tudi konkretno analizo izvedenih ukrepov. Občina program z ustanovitvijo občinskega stanovanjskega sklada in v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije kratkoročno že uresničuje z gradnjo petih blokov oziroma 183 stanovanj v Podbrezniku, do leta 2030 pa predvideva skupno skoraj tisoč novih najemnih, lastniških in oskrbovanih stanovanj.

Kadrovske zadeve

Ob koncu seje je občinski svet pri točki kadrovske zadeve Juretu Maroltu potrdil nov mandat urednika lokalnega glasila Novo mesto in med drugim v upravni odbor Ustanove za obnovo in oživitev Narodnega doma imenoval oba poklicna podžupana Saro Tomšič in Urbana Kramarja. Namen tega sklepa je ukinitev ustanove, ki je bila ustanovljena v mandatu župana Antona Starca, ustanovila sta jo mestna občina in Društvo Novo mesto, njen namen pa je bil spodbuditi obnovo in oživiti Narodni dom. Tedaj je ustanova zbrala tudi kar nekaj denarja donatorjev, namenjenega obnovi. Ta denar, gre za nekaj več kot 10.000 evrov, bo tudi po ukinitvi že leta nedelujoče ustanove ostal namenjen obnovi Narodnega doma.

