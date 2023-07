FOTO: Zapeljal v gostinski lokal, trije ranjeni

14.7.2023

Ivančna Gorica - Prometno nesrečo, ki se je zgodila včeraj popoldan na enem od bencinskih servisov v Ivančni Gorici, je po do sedaj zbranih obvestilih povzročilo vozilo, ki ga je zaradi prevelike hitrosti zaneslo iz vozišča. Trčilo je v objekt bencinskega servisa ter teraso gostinskega lokala, pri tem pa poškodovalo tri osebe, so sporočili iz policije.

Po do sedaj zbranih informacijah je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik, državljan Slovenije, osebnega vozila tuje registracije naglo speljal izpod pokritega dela bencinskega servisa in ga je, ko je pripeljal na mokri del ceste, zaneslo iz vozišča.

Na terasi lokala je sedelo več ljudi, ob trčenju so bili lažje poškodovani trije.

Zoper voznika, ki pa v nesreči ni bil poškodovan, policisti vodijo postopek o prekršku.

