Neprimerljive ponudbe in izjemna storitev: Zakaj bi morala biti računalniška trgovina Komponentko vaša prva izbira pri nakupu računalniške opreme

14.7.2023

Najugodnejše grafične kartice - Računalniška trgovina Komponentko

Računalniška trgovina Komponentko - Trgovina z računalniško opremo

V živahnem srcu Ljubljane, znotraj živega nakupovalnega centra BTC City, boste našli računalniško trgovino Komponentko. To ni le navadna računalniška trgovina; je znamenje odličnosti v tehnološki industriji. Z skoraj popolno oceno na Googlu, 4.9 od 5, Komponentko ni samo priljubljen med iskalci poslovne ali gaming računalniške opreme, temveč stoji kot najbolje ocenjena trgovina z računalniško opremo v Sloveniji.

Ugodni izdelki visoke kakovosti

Od vrhunskih igralnih računalnikov do učinkovitih poslovnih prenosnikov, računalniška trgovina Komponentko ponuja najboljše ponudbe na slovenskem trgu, ne da bi kdajkoli žrtvovali kakovost. Toda kar resnično loči Komponentka od konkurence, je njihova specializacija v obnovljenih grafičnih karticah. Ti izdelki, čeprav so do 50% cenejši v primerjavi z novimi, še vedno nudijo odlične zmogljivosti in so podprti z garancijo. Ni čudno, da je Komponentko hitro postal največji prodajalec obnovljenih grafičnih kartic v Sloveniji.

Enostavne in dobro plačane rešitve za odkup

Komponentko ne le prodaja računalniške opreme, ampak ponuja tudi ODKUP vaših obstoječih gaming računalnikov, grafičnih kartic in drugih komponent. Prizadevajo si za ponudbo najvišjih odkupnih cen na trgu, da bi zagotovili, da stranke dobijo največjo možno vrednost za svojo opremo.

Poleg tega so razvili enostaven sistem za odkupe, ki je dostopen preko njihove spletne strani. Ta sistem je zasnovan tako, da je proces odkupa preprost in nezapleten, kar omogoča hitro in enostavno izvedbo prodaje vaše elektronike. Enostavno izpolnite obrazec na njihovi strani, počakajte na njihov odgovor in nato jim izdelek enostavno preko pošte pošljete na njihov naslov v Ljubljani. Po prejemu stvar stestirajo in vam kupnino izplačajo v gotovini ali na transakcijski račun.

Obrazec za odkup se nahaja na povezavi: https://www.komponentko.si/odkup-izdelkov/

Najboljše cene za grafične kartice v Sloveniji

Refurbished Laptopi - Obnovljeni Poslovni Prenosni računalniki Komponentko

Če iščete novo, rabljeno ali obnovljeno grafično kartico, je Komponentko pravi naslov. Ponujajo najširši izbor grafičnih kartic po najnižjih cenah v Sloveniji. Vsaka grafična kartica, ki jo prodajajo - bodisi nova, rabljena ali obnovljena - je temeljito preizkušena po najvišjih standardih za zagotavljanje njene zanesljivosti in dolgoživosti.

Posebej izstopajo z njihovo ponudbo obnovljenih grafičnih kartic. Z natančnim testiranjem in vzdrževanjem zagotavljajo, da so te grafične kartice popolnoma primerne za nadaljnjo uporabo. Tako so kupcem na voljo kakovostne grafične kartice po ceni, ki je lahko do 50% nižja kot cena novih modelov.

Najugodnejša ponudba poslovnih računalnikov in monitorjev

Poslovnim strankam, ki iščejo visoko zmogljive in zanesljive računalniške rešitve, Komponentko ponuja najugodnejše poslovne namizne in prenosne računalnike. Tukaj boste našli širok nabor strojne opreme, ki ustreza vsakršnim potrebam poslovnega okolja, vključno s produktivnostjo, varnostjo in zanesljivostjo.

Poleg tega je Komponentko ponosni prodajalec poslovnih monitorjev prestižne znamke Eizo. Eizo je svetovno priznana znamka, znana po svoji vrhunski kakovosti, izjemni zanesljivosti in naprednih značilnostih, ki izboljšujejo produktivnost in udobje pri delu. Ne glede na to, ali iščete monitor za splošno uporabo, za grafično oblikovanje ali za trženje, boste našli idealno rešitev med ponudbo monitorjev Eizo pri Komponentku.

Izjemna storitev za stranke

Servis računalnikov v Ljubljani - Odstanjevanje virusov, nadgradnja strojne opreme - Računalniška trgovina Komponentko

Pri Komponentku je stranka vedno na prvem mestu. Njihova odzivna ekipa za storitve za stranke ima dokazano sled o reševanju večine težav v prvih 48 urah, kar dokazuje njihovo predanost zadovoljstvu strank. Ne glede na to, ali iščete nasvet o najboljših nadgradnjah strojne opreme ali rešujete tehnično težavo, se lahko zanesete na njihovo strokovno in prijazno osebje.

Prilagodljivost zamenjav

Ena od najbolj priljubljenih storitev, ki jo ponuja Komponentko, je možnost zamenjave starih računalnikov ali računalniških komponent za nove. To vam omogoča, da svoj stari sistem ali komponente preprosto zamenjate za najnovejše modele, pri čemer ste prihranjeni skrbi in stroškom prodaje svoje stare opreme.

Celovite servisne storitve

Komponentko ne ponuja le širokega nabora računalniške opreme, ampak se ponaša tudi s celovitimi servisnimi storitvami. Če vaš računalnik ali prenosnik potrebuje popravilo, se lahko zanesete na njihove strokovnjake za hitro in učinkovito pomoč. Njihove storitve vključujejo, a niso omejene na, odstranjevanje virusov, nameščanje operacijskih sistemov in optimizacijo računalnika za hitrejše delovanje.

Poleg tega ponujajo tudi vrsto drugih storitev, kot so nadgradnja strojne opreme, podatkovno reševanje, namestitev programske opreme in gonilnikov, čiščenje sistema in mnogo več. Ne glede na to, ali potrebujete osnovno vzdrževanje računalnika ali kompleksno popravilo, je Komponentko pravi naslov.

Zaključek

Ali ste občasni igralec, ki išče ugoden igralni računalnik, podjetje, ki potrebuje učinkovite računalnike, ali tehnološki navdušenec, ki želi nadgraditi grafično kartico, Komponentko vam nudi vse. Z neprimerljivimi cenami, visokokakovostnimi izdelki in izjemno storitvijo za stranke je jasno, zakaj je Komponentko postal najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji. Naj bo vaša prva izbira pri naslednjem nakupu računalnika.

Oglasno sporočilo