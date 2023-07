Žak Eržen med mladinci srebrn v dirki na izpadanje

14.7.2023 | 08:40

Foto: KZS

Coimbra - Mladi slovenski kolesar Žak Eržen je v sredo na evropskem prvenstvu na velodromu osvojil srebrno kolajno v dirki na izpadanje za mladince, je v izjavi za javnost sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Sedemnajstletni Eržen je tako dodal novo medaljo v svojo zbirko, potem ko je lani postal mladinski svetovni prvak v tej disciplini.

Eržen, ki bo oktobra dopolnil 18 let, je dopoldan brez težav prestal kvalifikacije in se uvrstil v večerni del tekmovanja, v katerem na vsaka dva kroga izpade en tekmovalec.

Mladi slovenski kolesar, sicer član novomeške ekipe Adria Mobil, je dobro nadziral tekmece in bil ves čas v ospredju. Brez težav je prišel vse do zadnjega dvoboja z Italijanom Davidejem Stello. Ta je Eržena prehitel iz zavetrja na ciljni črti.

Eržen je kljub temu dokazal, da je eden najbolj vsestranskih kolesarjev v Evropi in na svetu ter dosegel nov uspeh za slovensko kolesarstvo na velodromu oziroma dirkališču.

V naslednjih dneh reprezentantke in reprezentante čakajo nove tekme. Poleg Eržena so na prvenstvu še Nika Bobnar v kategoriji mlajših članic do 23 let, Neža Zupanič v kategoriji mladink in Nejc Peterlin v kategoriji mladincev.

STA; M. K.