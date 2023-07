FOTO: Po besnenju narave danes odprava in ocena škode

14.7.2023 | 07:00

Strela je zanetila požar v Črneči vasi - več fotografij spodaj v fotogaleriji. (Foto: PGD Prekopa)

Tako so izjemno nevarne celične nevihtne oblake nad Posavjem lovili sodelavci portala Meteoinfo Slovenija.

Neurja z močnimi nalivi in točo, ki so včeraj povzročila veliko škode po vsej državi, so se umirila. Padavine so po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) ponoči ponehale, tudi reke so povečini začele upadati. Obeta se sončen in vroč konec tedna. Medtem se bo nadaljevalo odpravljanje posledic neurja in popis škode, na našem območju to velja predvsem za Posavje. Predvsem nad Krškim z okolico se je celična nevihta razvila okoli treh popoldne, veliko škode je na objektih, kmetijstvu, infrastrukturi, prevoznih sredstvih in ostalem premoženju. Zaradi udare strele je pogorel gospodarski objekt v kostanjeviški občini. Skupaj je trenutno zabeleženih 161 izrednih dogodkov.

Večerne ure še niso prinesle oddiha, okoli sedmih so nevihte potovale čez Dolenjsko. Najhuje je bilo v trebanjski in mirnski občini, v Novem mestu je voda zalila del bolnišničnih prostorov.

Podrobnosti v nadaljevanju.

POSAVJE

Občina Krško

Po nepopolnih podatkih je v mestu Krško in njegovi okolici poškodovanih ali uničenih več kot 120 streh na stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektih. Gasilci PGE Krško in PGD pri GZ Krško so nekatere objekte uspeli sanirati, delo pa se bo nadaljevalo danes. Delavci Cestnega podjetja in Kostaka Krško so odstranili več podrtih dreves, ki so padla na lokalne ali regionalne ceste. Aktiviran je bil tudi OŠCZ občine Krško.

Občina Brežice:

Po nepopolnih podatkih je v delih občine Brežice poškodovanih ali uničenih okoli 30 streh na stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektih. Posredovali so gasilci desetih PGD pri GZ Brežice, ki so sanirali ali odstranili posledice neurja. Delavci Cestnega podjetja in Komunale Brežice so razžagali in odstranili večje število dreves, ki so ovirala ali onemogočala promet. Aktiviran je bil tudi OŠCZ občine Brežice.

Občina Sevnica:

Gasilci PGD Sevnica so v Sevnici iz treh objektov izčrpali meteorno vodo, delavci Komunale Sevnica pa so z lokalne ceste odstranili podrto drevo.

Kostanjevica na Krki:

Ob 18.14 je v Črneči vasi v občini Kostanjevica na Krki zaradi udara strele zagorel gospodarski objekt. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa so požar pogasili. Objekt velikosti 25 m2 je uničen.

DOLENJSKA

Ob 14.52 sta na Jamski ulici na Mirni močan veter in toča razkrila ter poškodovala streho. Gasilci PGD Mirna so poškodovani del strehe pokrili s folijo.

Ob 18.57 je v naselju Škovec, občina Trebnje, strela razkrila gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Velika Loka so sanirali poškodovano streho.

Ob 19.00 je v Šentlovrencu, občina Trebnje, meteorna voda zalila prostore župnišča. Gasilci PGD Šentlovrenc so iz prostorov izčrpali okoli 20 kubičnih metrov vode in počistili prostore.

Ob 19.05 so v ulici Roje na Mirni gasilci PGD Mirna s folijo prekrili poškodovane strehe na treh stanovanjskih objektih.

Ob 19.28 je v Straži, občina Šentrupert, meteorna voda zalivala prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentrupert so očistili meteorne jaške in preusmerili vodo stran od hiše.

Ob 20.05 je v Šmihelski ulici v Novem mestu meteorna voda zalila del prostorov novomeške bolnišnice. Gasilci GRC Novo mesto so očistili meteorne jaške in posesali vodo v zalitih prostorih.

Prometna nesreča

Ob 17.58 sta v bližini naselja Leskovec, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, očistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so v nesreči tri poškodovane osebe na kraju oskrbeli in dve osebi pa prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Brežice.

Na Lokvah pa spet goreli zabojniki

Ob 2.35 je na Lokvah, občina Črnomelj, gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOKA, na izvodu Šola, Trgovina.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT, izvod Desno;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 9. SO CVIBLJE KRNC;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT 1984;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Sejmišče ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO, izvod 5. VAS DESNO V HRIB;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, izvod 1. DOL. MEDVEDJE SELO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP STARA GORA MIRNA 2, nizkonapetostno omrežje – SMER PRAPROTNICA;

- od 17.00 do 20.00 pa na območju TP MOKRONOG ŠOLA, nizkonapetostno omrežje – MERCATOR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh predvidoma med 8. in 14. uro, na območju TP Leskovec obrtna cona, nizkonapetostno omrežje – Tips – nova med 8. in 12. uro, na območju TP Krško Labod, nizkonapetostno omrežje – Colner – Kužnik med 8. in 12. uro in na območju TP Brezje Senuše, nizkonapetostno omrežje – Smer Leskovec med 8.30 in 14. uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Sevnica ribnik, nizkonapetostno omrežje – Ob gozdu – Predanič med 8. in 12. uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Župeča vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Cerklje ob Krki med 8. in 11. uro.

M. K.

