FOTO: Nesreča v predoru pri Trebnjem; pred neurjem evakuirali 190 skavtov - so na varnem in preskrbljeni

13.7.2023 | 18:15

Prometna nesreča v predoru Leščevje (Foto: FB PKD)

Danes ob 12.24 se je na avtocesti Ljubljana - Obrežje v predoru Leščevje, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu, zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve osebi, udeleženi v nesreči, oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Evakuacija iz tabora pri Čadražah

Ob 13.54 so pri naselju Čadraže, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej, Gorenje Vrhpolje, Groblje, Maharovec, Mokro Polje, Orehovica, Ostrog in Stara vas-Loka zaradi napovedanega neurja z vozili evakuirali 190 otrok iz tabora (o njihovem bivanju, ko so se že v sredo bali neurja, smo poročali prav danes) in jih prepeljali na varno v prostore OŠ Šentjernej. Iz skavtskega tabora sicer sporočajo (predvsem staršem), da je vse v redu in ni razloga za skrb: ''Smo pod varnim okriljem civilne zaščite, občine in gasilcev.''

Gorelo strnišče

Ob 16.50 je pri naselju Hudenje, občina Škocjan, gorelo strnišče. Gasilci PGD Grmovlje so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov omejili in pogasili. Na kraju so bili prisotni policisti.

Nesreča v Klinji vasi

Ob 14.08 sta v Klinji vasi, občina Kočevje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, očistili po vozišču razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje pri oskrbi in prenosu v nesreči poškodovane osebe do reševalnega vozila.

M. K.