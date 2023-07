FOTO: Popoldne se obeta novo besnenje v obliki nalivov, vetra in toče

13.7.2023 | 11:40

Splet je poln fotografij nočnega besnenja narave. Aleš D. je za Neurje.si prispeval sliko iz Lomanoš (Občina Gornja Radgona), kjer jo je od neurja pošteno skupila stanovanjska hiša.

Nevihte se bodo danes popoldne premikale od jugozahoda proti severovzhodu. (neurje.si)

FB Meteoinfo Slovenija

Prizori iz Turnišča (Vestnik)

Posledice neurja v naseljih Goričice in Žerovnica (PGD Žerovnica)

Tokrat je za prebivalci severne Slovenije dramatična noč, a pred nami je še vremensko pestro popoldne, po napovedih tudi v naši regiji. Razmere se bodo umirile šele ponoči.

Škoda, ki so jo po Sloveniji povzročila silovita neurja z močnim vetrom, je ogromna. Intervencijske ekipe na terenu še vedno odpravljajo posledice nočnega dogajanja, ko je največ težav povzročal predvsem močan veter. Meteorologi ob tem ne skoparijo z novimi svarili pred današnjim popoldnevom.

Kot so opozorili pri Agenciji RS za okolje (Arso), bo treba pred »mirnejšim koncem tedna« pretrpeti še današnje popoldne, ko nas bo prešla vremenska fronta, ob kateri »ponovno pričakujemo burnejše vremensko dogajanje, krajevna neurja bodo ponovno lahko spremljali močnejši sunki vetra, pojavljali se bodo tudi nalivi in toča.« Plohe in nevihte se bodo po njihovih napovedih pojavljale nad vso Slovenijo, možna bodo krajevna neurja. Pri Arsu so ob tem izdali opozorilo, da so namreč ob nevihtah danes do večera pričakovana krajevna neurja v večjem delu Slovenije, tudi na obali. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na jugovzhodu in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo in postopno zjasnilo.

Pretijo tudi vedno dejavni ljubiteljski vremenarji na portalu Neurje.si. Po njihovih ocenah si lahko obetamo razvoj novih neviht na zahodnem in v osrednjem delu države, saj se na severu Italije že razvijajo »močne superelice, ki se bodo nato verjetno zopet izoblikovale v večji konvektivni sistem, ki bo potoval proti vzhodu, severovzhodu. Ali bo ta pas dosegel naše kraje je še vprašanje, saj se zadeva pomika južneje.« Dodali so, da je možen tudi razvoj močnejših neviht in supercelic, pri čemer lahko klesti tudi toča, »močan veter pa lahko znova povzroča obilo preglavic.«

Brane Gregorčič pojasnjuje



Dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič je povedal, da sta Sredozemlje in južna Evropa še vedno pod vplivom vročinskega vala, medtem ko sta zahodna in srednja Evropa preplavljeni z nekoliko hladnejšim zrakom z Atlantika. Meja poteka preko območja Alp, na njej pa se po dnevnem pregrevanju ozračja razvijajo tudi močnejše nevihte.

Tak nevihtni sistem se je v sredo popoldne začel razvijati na jugovzhodu Francije, ponoči je prečkal celotno severno Italijo po južnem obrobju Alp in v zgodnjem jutru dosegel severno polovico Slovenije.

Začelo se je na Goriškem in Bovškem, nato pa se je preko Gorenjske in Štajerske sistem pomikal proti Prekmurju in je zdaj že nekje na vzhodu Madžarske. "V dobrih 12 urah je tako ta sistem prepotoval približno 1000 kilometrov. Tako intenzivni nevihtni sistemi prinašajo s seboj intenzivne pojave, predvsem viharne sunke vetra in krajevne nalive, ki so razmeroma kratkotrajni, ker se sistem hitro pomika naprej, pa tudi udare strel," je povedal Gregorčič.

Največ težav ponavadi povzroča viharni veter, saj se tak nevihtni sistem tako hitro pomika, da s svojimi padavinami odriva zrak pred seboj. Danes sta bila najmočnejša sunka vetra po nižinah izmerjena na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in v Murski Soboti na postaji Rakičan, 103 kilometre na uro, je Agencija RS za okolje (Arso) objavila na Facebooku.

Danes bo vreme, kot omenjeno, še zelo nestanovitno, do večera je izdano oranžni opozorilo pred možnostjo neviht. "Nevihte se zdaj znova razvijajo nad severno Italijo in bodo verjetno že v zgodnjem popoldnevu dosegle tudi Slovenijo, hkrati se pa lahko tudi nad Slovenijo razvije še kakšna nova," je pojasnil.

Tudi prihajajoče nevihte lahko s sabo prinesejo nevihtne piše, nalive in točo. "Sicer je verjetnost večja bolj v južni polovici Slovenije, kjer se bo ozračje tudi bolj pregrelo," je dejal Gregorčič.

V noči na petek se bo zjasnilo, konec tedna pa prinaša sončno in mirno vreme brez neviht. "Zdaj kaže, da niti v petek, niti v soboto in nedeljo ne bo nikjer po Sloveniji nobene nevihte," je povedal.

Podobna situacija kot danes zjutraj je bila lani 18. avgusta, ko se je prav tako tak nevihtni sistem iznad zahodnega Sredozemlja pomaknil tudi preko Italije in Slovenije proti južni Avstriji. Tudi takrat je bilo veliko škode, zlasti zaradi vetroloma, je še spomnil Gregorčič in dodal, da je tudi noč s torka na sredo prinesla podoben razvoj neviht, ki pa so prečkale v glavnem južno polovico Slovenije, danes pa je šlo neurje bolj čez severno polovico.

STA; M. K.