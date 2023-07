Večne težave mestne tržnice: vlomi, razgrajanje in še kaj

13.7.2023 | 14:00

Majda Lokovšek na tržnici prodaja že 35 let. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Glede na zanemarjenost in neprivlačnost novomeške tržnice za kupce je pravi čudež, da nekateri prodajalci na njej še kar vztrajajo. Ne le, da jim tržnica ne ponuja danes za tovrstne objekte samoumevnih razmer, ampak se vlomi v objekte in kraje kar vrstijo, ponoči pa je tržnica prizorišče popivanja, razgrajanja in zbirališče narkomanov. Čeprav je gradbeno dovoljenje za prenovo zdaj končno pravnomočno, bi bilo dobro najemnikom nekako pomagati, da preživijo čas do prenove.

Tržnica je bila leta 1952 z Glavnega trga preseljena na Florjanov trg začasno in že več kot pol stoletja čaka na temeljito ureditev – Nekateri kljub številnim težavam še vztrajajo – Popivanje, razgrajanje, narkomani in vlomi

I. Vidmar