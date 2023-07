FOTO: Pod traktorjem umrl 47-letni moški, 45-letnik hudo poškodovan

13.7.2023 | 10:30

En moški je bil na mestu mrtev, drugega so odpeljali v UKC. (Foto: PGD Trebnje)

Poročali smo že o sinočnji smrtni nesreči s traktorjem na območju Šentruperta. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto, ki so opravili ogled, je voznik traktorja, ki je prevažal še enega moškega, peljal po klancu navzdol. Traktorist je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v brežino in se prevrnil. 47-letni moški, ki je obležal pod trakotrjem, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, hudo poškodovanega 45-letnega moškega pa so odpeljali v UKC Ljubljana. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Okoliščine policisti še preiskujejo, prav tako ugotavljajo, kdo je vozil v času nesreče, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Poškodovana voznica

Nekaj pred 15. uro se je včeraj zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Stražo in Sotesko. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 22-letna voznica, ki je peljala iz smeri Straže. V Gorenjem Polju je nenadoma zapeljala levo, izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 31-letne voznice. V nesreči se je 31-letnica lažje poškodovala, povzročiteljici nesreče pa bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pri Kerinovem Grmu v kombiju prijeli tatu

Sinoči okoli desetih je nepridiprav z dvorišča stanovanjske hiše v Brežicah ukradel več predmetov in pobegnil s kombijem. O tatvini je OKC takoj obvestil policiste na terenu in policisti PP Krško so na podlagi opisa kombi izsledili pri Kerinovem Grmu. 45-letnemu osumljencu so zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu. Ovadili ga bodo, izdali so mu tudi plačilni nalog v višini 500 evrov in izrekli pet kazenskih točk, saj sprva ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali.

Vlomi in tatvine

Na območju Mačkovca v Novem mestu so med 9. 7. in 12. 7. neznanci z njive izkopali okoli 200 kg krompirja.

V Brezovici na območju Šmarjeških Toplic je med 11. 7. in 12. 7. nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel kosilnico, vrtno orodje in posodo z gorivom. Lastnika je oškodoval za okoli 2.000 evrov.

V minuli noči je v Kostanjevici na Krki nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Davi nekaj pred 3.30 pa je na območju Smednika nekdo vlomil v prodajalno. Policisti in kriminalisti tudi tam preiskavo nadaljujejo.

Poškodovali in uničili sadna drevesa

Na območju Mihovice (PP Šentjernej) so v noči na sredo neznanci poškodovali in uničili 14 sadnih dreves. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

En tihotapec, veliko migrantov

Nekaj po 16. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Opel, hrvaških registrskih oznak. 48-letni državljan Latvije je prevažal dva državljana Turčije, ki sta nedovoljeno vstopila v Slovenijo. Državljanu Latvije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Kapele, Slovenska vas, Župelevec, Mokrice, Orešje na Bizeljskem, Sela pri Dobovi) prijeli 71 državljanov Bangladeša, 43 državljanov Nepala, 27 državljanov Maroka, 20 državljanov Afganistana, 19 državljanov Pakistana, devet državljanov Rusije, osem državljanov Indije, osem državljanov Iraka, pet državljanov Šrilanke, štiri državljane Sierra Leone, dva državljana Kube in državljana Kosova.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 103. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 316 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je ena oseba umrla, ena pa je hudo poškodovana, nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov meje.

M. K.