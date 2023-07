Grb občine letos Jožetu Pavlinu

13.7.2023 | 13:00

Topliški svetniki so soglasno brez razprave dvignili roko, da najvišje priznanje občine letos dobi Jože Pavlin. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Najvišje priznanje, grb občine Dolenjske Toplice, bo na slavnostni seji občinskega sveta prihodnji petek prejel Jože Pavlin. Tako so včeraj popoldne na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglasno odločili topliški svetniki.

Kot je v predlogu zapisala predlagateljica Lista za enakomeren razvoj občine (LIZERO), je Pavlin poznan kot človek, ki je vedno pripravljen pomagati sočloveku, odlikuje ga izjemna skromnost in pripadnost kraju. Je preprost, s svojim delovanjem in podporo pa je segel na vsa področja življenja v občini. Je član in aktivni podpornik več društev, ki imajo sedež v topliški občini, in, so med drugim dodali, verjetno ni društva v občini, ki mu ne bi pomagal z donacijo in sponzorstvom. Leta 1997 je ustanovil lastno podjetje Pagras in v njem delal vse do svoje upokojitve. Jože Pavlin je bil tudi dolgoletni občinski svetnik in član odborov.

Po potrditvi je župan Franc Vovk poudaril, da je tudi sam zelo vesel, da je prišlo do tega predloga, saj »smo vsi, ki tukaj živimo, imeli veliko časa na voljo, da smo spoznali njegove pozitivne vrednote, ki jih je delil med ljudi«.

M. Ž.

