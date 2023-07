Primož Primec novi predsednik Društva Kočevarjev staroselcev

13.7.2023 | 10:00

Na izrednem občnem zboru (Foto: Društvo Kočevarjev staroselcev)

Občice - Na sedežu Društva Kočevarjev staroselcev v Občicah v občini Dolenjske Toplice so se na izrednem občnem zboru zahvalili dosedanjemu predsedniku Marjanu Štanglju za njegovo delo in predvsem, da je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, postavil delovanje društva na zdrave temelje. Štangelj je namreč s položaja odstopil zaradi zdravstvenih težav.

Za novega predsednika so delegati soglasno izvolili Primoža Primca, ki je v svoji predstavitvi najprej izpostavil, da biti predsednik Društva Kočevarjev staroselcev ni enostavno, predvsem zaradi narave in specifike njihovih dejavnosti in tudi problematike, ki se ga dotika. Zato bo program dela usmerjen predvsem v prihodnost. Med glavnimi nalogami Primec navaja vzpostavitev kočevarskega centra kot muzejskega središča zgodovine Kočevarjev in ohranitev delovanja pevske in folklorne skupine, ki je ''vitalnega pomena za obstoj društva''. Načrtuje tudi povezovanje s sorodnimi društvi v tujini, predvsem Ameriki, s povabilom, da jih obiščejo.

V letu 2023 Društvo Kočevarjev staroselcev izvaja tudi projekt ''Ohranjanje in interpretacija kulturne dediščine'' v svojem muzeju s poudarkom na etnografski zbirki kmečkega orodja in predmetov za vsakdanjo rabo. Umestitev pešpoti s starimi sortami sadnega drevja z namenom spodbujanja razvoja trajnostnega turizma na podeželju pa izvajajo v sodelovanju z avstrijskim veleposlaništvom v Ljubljani in Univerzo v Ljubljani.

Društvena dejavnost je financirana tudi s strani Občine Dolenjske Toplice. Ta podpira delovanje pevske in folklorne skupine ter izdajo časopisa BAKH – POT, ki ga financira tudi Ministrstvo za kulturo in avstrijsko veleposlaništvo. Ministrstvo za kulturo je društvu letos dodelilo še sredstva za obnovo križevega pota v cerkvi v Kočevskih Poljanah, za dogodek Pojemo s Kočevarji in postavitev infotabel po vaseh.

M. K.