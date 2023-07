Novo mesto - Modro mesto: za kakovostno bivanje občanov

13.7.2023 | 09:20

Peter Geršič (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Telekom Slovenije je v okviru projekta Varcities Mestne občine Novo mesto vzpostavil platformo interneta stvari, ki jo je integriral z okoljskimi senzorji in odločevalcem omogočil vpogled v stanje prek informacijske rešitve. Družba je sicer že pred časom vzpostavila celovit nabor tovrstnih rešitev, s katerimi lahko občine podprejo zmanjšanje emisij, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje razsvetljave, mobilnosti, prometa in parkirišč ali spremljajo okoljske parametre, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Peter Geršič, vodja razvojno projektne pisarne Mestne občine Novo mesto in vodja projekta Varcities, je ob tem izpostavil, da »IoT-platforma predstavlja pomemben del aktivnosti projekta Varcities, ki ga v Novem mestu pilotno izvajamo v okviru konzorcija sedmih evropskih mest, ki raziskujejo splet naravnih in digitalnih rešitev za izboljšanje zdravja občanov. S platformo bomo pridobili središčno mesto zbiranja in upravljanja podatkov iz različnih naprav interneta stvari, ki naslavljajo zelo različna področja od mobilnosti do kakovosti zraka in gibanja občanov. Pomembno je, da imamo pri tovrstnih tehničnih rešitvah projekta zanesljivega in kompetentnega partnerja, saj je projekt kompleksen in zahteva veliko vsebinskega dela.«

»Platforma je zasnovana tako, da omogoča kar največjo prilagodljivost in možnost integracije bodisi končnih naprav, torej senzorjev, števcev, kamer ali prikazovalnikov kot tudi drugih platform, ki upravljajo s končnimi napravami, tako da je mogoča realizacija raznovrstnih IoT-vertikal in rešitev,« pa je pojasnil Kristijan Melinc, vodja Digitalne infrastrukture v Telekomu Slovenije.

Rešitev vključuje tudi uvedbo polnilnic za električna vozila, po želji pa tudi integracijo z rešitvami urbane mobilnosti, torej kolesi, e-skiroji, javnim prevozom ipd. Vse to je na voljo tako predstavnikom lokalne skupnosti, po dogovoru pa tudi prebivalcem preko spletnih ali mobilnih aplikacij in pametnih info točk. Rešitev je lahko prilagojena tudi turistom, deluje lahko v več jezikih in omogoča celovito znamčenje, so še zapisali v Telekomu.

M. K.