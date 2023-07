Sven Cerjak v finalu SP

13.7.2023 | 08:35

Sven Cerjak (Foto: Hampus Norrström)

Vastervik/Krško - Mladi up krškega in slovenskega speedwaya Sven Cerjak je na včerajšnji 1. polfinalni dirki svetovnega prvenstva posameznikov v kategoriji 250-kubičnih motorjev zasedel 5. mesto, ki mu zagotavlja nastop v petkovem finalu. V švedskem Vasterviku je v močni konkurenci zbral 10 točk (0,3,2,3,2) in s tem, kot poročajo na spletni strani AMD Krško, dosegel zgodovinski uspeh za slovenski speedway.

Zmago je s 13. točkami slavil Avstralec Beau Bailey pred dobrima znancema krške publike, Britancem Cooperjem Rushenom (13 točk) ter Poljakom Kacperjem Manio (12).

Sven je po uspešni dirki povedal: "V prvi vožnji me je sotekmovalec zadel s "piglom" in me odpeljal s sabo. Imel sem veliko težav, da sem lahko položil motor in rešil padec. Zabeležil sem ničlo. Drugo vožnjo sem končal s 1. mestom in najhitrejšim časom do 6. vožnje, 61,2 sekunde. V tretjem nastopu sem osvojil 2 točki za 2. mesto. V četrtem nastopu sem zopet postavil stvari na svoje mesto in suvereno zmagal. V 5. vožnji sem odlično štartal in vodil dva kroga, potem pa sem po manjši napaki v 3. krogu padel na drugo mesto. Končno 5. mesto in uvrstitev v finale bi poklonil svojemu dedu Ladu, ki danes praznuje rojstni dan. Dedo Lado, vse najboljše!

Z doseženim rezultatom se mi je uresničila želja, da se uvrstim v veliki finale, v SGP3. Zahvalil bi se vsem, ki ste danes v Sloveniji navijali zame, vsem sponzorjem, mehaniku Borisu Klenovšku in matičnemu klubu AMD Krško! Velik HVALA vsem," povzemajo Cerjakovo izjavo na portalu AMD Krško.

M. K.