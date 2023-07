Spet smrt pod traktorjem; jadralni padalec obvisel na drevesu (foto)

13.7.2023 | 07:00

Jadralnega padalca so tokrat z drevesa reševali pri Vinjem Vrhu. (Fotografiji: PGD Bela Cerkev)

Sinoči ob 18.55 se je v naselju Okrog, občina Šentrupert, na cesti na strmem terenu prevrnil traktor, na katerem sta bili dve osebi. Gasilci PGD Trebnje in PGD Šentrupert so zavarovali kraj, preprečili nadaljnje iztekanje goriva, prenesli enega ponesrečenca do reševalnega vozila, nudili pomoč policiji in delavcu avtovleke ter razsvetljevali mesto nesreče. Poškodovano osebo so reševalci NMP ZD Trebnje odpeljali v UKC Ljubljana. Ena oseba pa je na kraju podlegla poškodbam, poroča center za obveščanje.

Jadralni padalec na drevesu

Ob 18.30 je pri naselju Vinji Vrh, občina Šmarješke Toplice, na drevesu obvisel jadralni padalec. Z drevesa, višine okoli 15 metrov, so ga nepoškodovanega s pomočjo vrvne tehnike rešili gasilci PGD Bela Cerkev in Zbure.

Sanirali streho

Ob 17.48 so v Srebrničah gasilci GRC Novo mesto sanirali v jutranjem neurju poškodovano streho stanovanjske hiše.

Močan veter

Ob 20.13 je ob Ulici Talcev v Straži močan veter podrl drevo, ki je padlo na železniško progo. Gasilci PGD Vavta vas so drevo razžagali in odstranili ter očistili progo.

Gorela slama na polju

Ob 23.31 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha slama na polju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini dvajset kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, na izvodu PODLOG.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3. RESA,

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, izvod 6. BUKOVČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE,

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE 1983, TP GOR. DOLE 1983, TP JELENDOL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod 2 Sela.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.VAS PRI M.PEČI, izvod 2.DOLENJA VAS,

- od 13:00 do 14:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL, TP GOLOBINJEK, TP DOL. PODBORŠT, TP SV. URŠULA, TP MALENSKA VAS, TP ROGOVILA, TP MALI VRH, TP ŠRANGA, TP JABLAN in TP GORIŠKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Laze, nizkonapetostno omrežje – Preska predvidoma med 8. in 14. uro, TP Male Drušče, Gaberje Kašele, Bojnik, Kovačev hrib, Hubajnica, Rogačice, Otavnik, Telčice, Telče, Telčice, Osredek pri Zavratcu, Veliki vrh, Jeprjek, Primož, Vozenk, Jelovec, Marendol in Hantine med 8. in 11.30 uro in TP Sevnica mesto med 12. in 14. uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh predvidoma med 8. in 14. uro, TP Veliki Podlog 2 med 7. in 7.30 uro ter med 12.30 in 13. uro, TP Površje Dolenja vas med 10. in 11. uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Gradišče, nizkonapetostno omrežje – Stara Glažuta predvidoma med 8. in 14. uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brežice bolnica, nizkonapetostno omrežje – Kajuhova predvidoma med 7. in 9. uro.

M. K.