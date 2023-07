Znane podrobnosti streljanja na policista v Šmarjeti; strelec še vedno v kritičnem stanju

12.7.2023 | 13:20

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, je predstavil ugotovitve kriminalistične preiskave poskusa umora v Šmarjeti. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto je dopoldne Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, predstavil ugotovitve kriminalistične preiskave poskusa umora v Šmarjeti. Tam je prejšnji četrtek, 6. julija, 62-letnik streljal na policista, ki sta mu pred tem med kontrolo prometa nekaj po 14. uri zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedala nadaljnjo vožnjo. Policistka je bila lažje ranjena v levo ramo, policist k sreči ne, storilec pa si je kasneje poskušal soditi sam. Zaradi hudih poškodb glave so ga odpeljali v bolnišnico, njegovo življenje je še vedno ogroženo. Policistko so, kot smo poročali, kmalu iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo.

Kot je povedal Štern, se je s pozitivnim rezultatom, ki ga je pokazal alkotest, 62-letni strinjal in podpisal zapisnik, sam je tudi poskrbel za odvoz svojega vozila in lasten prevoz domov. Moški se je vrnil čez okoli osem minut, ravno ko sta policista zaključevala s kontrolo prometa na tem kraju in sta sedla v službeno vozilo. Pripeljal je za policijsko vozilo, ustavil in zadnjega dela avta vzel dolgocevno avtomatsko orožje in začel streljati na policista. Potem je sedel v svoje vozilo, se odpeljal domov, kjer so ga kasneje hudo poškodovanega našli na domačem dvorišču. Takoj mu je bila nudena medicinska pomoč in so ga odpeljali v bolnišnico, ker je, kot že zapisano, njegovo življenj še vedno ogroženo.

Prestreljeno službeno vozilo policije (Foto: arhiv; PU NM)

Preiskava je potekala na treh lokacijah. Na samem kraju streljanja v Šmarjeti so pri ogledu našli 22 tulcev streliva, pri ogledu službenega avtomobila, preiskavo so opravili skupaj s strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija, pa so na njem našteli 20 strelnih poškodb, močno je bila poškodovana tudi notranjost vozila, je povedal Štern.

»Tretja lokacija pa je bilo dvorišče osumljenega, kjer se je s pištolo, malokalibrskim revolverjem, ustrelil v glavo. Na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Novem mestu smo opravili hišno preiskavo, ki jo je zaradi odsotnosti osumljenega vodila preiskovalna sodnica v Novem mestu, prav tako je bil postavljen zagovornik oz. odvetnik osumljenega. Pri sami preiskavi so bili najdeni štirje kosi dolgocevnega nelegalnega orožja in večja količina različnega streliva, med temi štirimi kosi je bila tudi avtomatska puška, s katero je domnevno bilo streljano, preiskava primerjave namreč še poteka. Gre pa za avtomatsko puško ruški špagin, zelo močno vojaško orožje,« je pojasnil.

Za nobeno od orožij 62-letnik ni imel dovoljenja. Doslej ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj, prav tako po besedah Šterna v policijskih evidencah nima zaznambe kršitev cestno prometnih predpisov.

Ob tem je pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto izpostavil prisebno ravnanje policistov. Oba sta namreč v vzvratnem ogledalu opazila, kaj se dogaja, in sunkovito sklonjena odpeljala s kraja. S tem sta zavarovala svoje življenje in tudi poskrbela za varnost vseh ostalih, ki so se v tem trenutku nahajali v bližini, ura je bila namreč okoli pol treh popoldne, vse skupaj pa se je dogajalo ob regionalni cesti. Oba sta na bolniški in obema je nudena vsa potrebna pomoč. Kdaj se bosta vrnila na delo, pa še ne vedo, je dodal Štern.

Po vseh zaključenih preiskavah bodo na pristojno državno tožilstvo v Novem mestu podali kazensko ovadbo za poskus umora. Kazenski zakonik predpisuje za umor najmanj 15 let zapora, za poskus umora pa tri leta ali hujšo kazen, je še povedal.

M. Ž.