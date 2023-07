FOTO: Huje poškodovana peška v Bršljinu; kradli kokoši, kanu in 'delali' po njivah

12.7.2023 | 12:10

Včerajšnja nesreča v Bršljinu, pri Lidlu (Foto: L. B.)

Včeraj nekaj po 10. uri se je zgodila prometna nesreča v Bršljinu v Novem mestu. Povzročila jo je 58-letna voznica osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčila v 59-letno peško in v avtomobil, ki ga je vozila 56-letna voznica. Huje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti podali kazensko ovadbo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Utrujenega voznika izločili iz prometa

Sinoči nekaj po 21. uri so policisti PPP Novo mesto prejeli obvestilo, da naj bi iz smeri Ljubljane proti Novem mestu voznik tovornega vozila s priklopnikom srbskih registrskih oznak vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Izsledili so ga in ustavili ter ugotovili, da je voznik prekoračil dovoljeni čas vožnje in v tem času ni imel predpisanih odmorov in počitkov. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli dokumente in zaradi kršitev izrekli globo v višini 890 evrov. Zaradi kršitev bodo izrekli globo tudi odgovorni osebi pravne osebe.

Voznike tovornih vozil in avtobusov ob tem s PU opozarjajo, naj dosledno upoštevajo predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, ne le zaradi kazni, ampak predvsem zaradi lastne varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu. Utrujenost voznika je pomemben dejavnik tveganja prometnih nesreč, zato je pomembno, da vozniki vozijo spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju. Ob prvih znakih utrujenosti naj varno ustavijo vozilo, se spočijejo in šele nato nadaljujejo z vožnjo. Dosledno naj upoštevajo omejitve hitrosti in cestno prometna pravila, predvsem ustrezno varnostno razdaljo. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona in drugih naprav, ki lahko vplivajo na zbranost voznika, še dodajajo na PU Novo mesto.

Trem zasegli vozila

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti PP Krško nekaj po 9. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Volvo. 18-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil opravljanje testa za preverjanje prisotnosti prepovedanih drog. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PPP Novo mesto so nekaj pred 21. uro na izvozu z avtoceste v Karteljevem kontrolirali voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 41-letnega večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem in nezavarovanem vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Okoli 21.30 so policisti PP Novo mesto med kontrolo prometa na Finžgarjevi ulici v Novem mestu ustavili voznica osebnega avtomobila Renault clio. 40-letnici, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so tehnično nepopoln in neregistriran avtomobil zasegli in o kršitvah določil Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Posredovali zaradi pretepa

Policisti PP Metlika so sinoči nekaj pred 21. uro posredovali zaradi pretepa v Čurilah. Na kraju so vzpostavili javni red in mir in ugotovili identiteto vpletenih oseb. Po prvih ugotovitvah je prišlo do pretepa zaradi dalj časa trajajočega spora. Dva lažje poškodovana udeleženca so oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti okoliščine še preverjajo.

Zasegli so mu zvočnik

Policisti PP Novo mesto so minulo noč posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v naselju Brezje. 60-letnega moškega so opozorili na posledice, če bo kršitev nadaljeval, vendar opozoril ni upošteval, zato so mu zvočnik zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ukradli kokoši, kanu in 'delali' po njivah

V noči na torek je na Otočcu nekdo iz kmetijskega objekta ukradel pet kokoši in poljščine z bližnje njive.

Med 10. 7. in 11. 7. je v Dolenji Pirošici z reke Krke nekdo ukradel kanu, ki ga je imel lastnik privezanega na obalo, in ga oškodoval za 300 evrov.

Na Muhaberju pa je v noči na toek neznanec z njive izkopal in seveda odpeljal krompir.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem, Loče, Nova vas ob Sotli, Podgračeno, Sela pri Dobovi) izsledili in prijeli 32 državljanov Maroka, 28 državljanov Pakistana, 23 državljanov Bangladeša, 18 državljanov Šrilanke, 17 državljanov Nepala, deset državljanov Sudana, deset državljanov Indije, devet državljanov Afganistana, sedem državljanov Rusije, šest državljanov Kube, dva državljana Tunizije, dva državljana Palestine, državljana Alžirije, državljana Turčije in državljana Sirije in na območju PP Črnomelj (Zilje) državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 94. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 267 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru in v Trebnjem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

Trčile tri

O prometni nesreči na kočevsko-ribniškem pa poroča PU Ljubljana: včeraj okoli 15. ure so bile v Žlebiču v trčenju udeležene tri voznice osebnih vozil. Nesrečo je povzročila voznica, ki je vozila iz smeri Ribnice proti Ortneku in zavila na nasprotno smerno vozišče, kjer je najprej trčila v eno voznico, nato pa še v voznico za njo. Dve udeleženi voznici sta se v nesreči lažje poškodovali. Zoper povzročiteljico sledi prekrškovni postopek.

