Zaradi neurja ponekod še vedno brez elektrike

12.7.2023 | 09:45

Težave pri dobavi z električno energijo

Neurja z močnim vetrom so v jutranjih urah zajela več delov države. Kot smo že poročali, je ponekod prekinjena tudi dobava električne energije. O prekinitvah dobave elektrike zaradi pretrganih daljnovodov poročajo iz Dolenjske, Notranjske in Primorske. Brez elektrike je še 870 odjemalcev.

DOLENJSKA

Na Dolenjskem so o prekinitvah dobave električne energije poročali iz občin Straža, Dolenjske Toplice in Novo mesto. V Dolenjskih Toplicah je prišlo do dveh večjih okvar na daljnovodu. Eno so odpravili, drugo še odpravljajo. Trenutno je na območju Dolenjske brez elektrike 300 odjemalcev, so povedali na Elektru Ljubljana.

Po napovedih vremenoslovcev bodo krajevne nevihte dopoldne ponehale. Čez dan bo povečini sončno. V noči na četrtek pa bo območje Alp dosegel nekoliko hladnejši in vlažen atlantski zrak. Meja z vročim afriško-sredozemskim zrakom bo v četrtek potekala prav prek Slovenije, zato se bo povečala možnost nastanka močnejših krajevnih neviht in neurij, še napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

M. K.