Jutranje neurje že prineslo težave; oljni madež na Dobličici; do preminulega v stanovanju

12.7.2023 | 07:00

Goreči električni kabli, ki so jih v gozdu včeraj gasili ribniški gasilci. (Foto: PGE Ribnica)

Jutranja neurja, ki so okoli šestih prešla tudi naše kraje, so prinesla kar nekaj težav. Center za obveščanje zaenkrat poroča o dveh dogodkih (o ostalih bomo poročali tekom dneva). Tako je ob šestih pri naselju Potok, občina Straža, zaradi močnega vetra prišlo do pretrganja elektro daljnovoda. Posledično je prekinjena dobava električne energije prebivalcem na območju 30 transformatorskih postaj v občinah Novo mesto, Straža in Dolenjske Toplice.

Ob 6.35 pa je v Bojanji vasi, občina Metlika, podrto drevje oviralo promet. Drevo so odstranili delavci komunalnega podjetja.

Danes bo sicer sprva še spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan bo povečini sončno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 °C.

Ponoči bodo predvsem na severu spet krajevne nevihte, drugod bo še deloma jasno.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo od severa postopno razširile nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28, na jugovzhodu ter na Primorskem do 32 °C.

Oljni madež na Dobličici

Včeraj ob 7.22 so na površini reke Dobličice v Črnomlju opazili oljni madež. Gasilci PGD Črnomelj so pregledali kraj in ugotovili, da po reki v dolžini skoraj enega kilometra teče črna oljna snov. Postavili so lovilna črevesja in pivnike, ki jih nadzirajo in po potrebi menjajo. Obveščeni so bili ribiči, policija in inšpektor za okolje.

Do preminulega v stanovanju

Ob 20.22 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba.

Gorel kup električnih kablov

Ob 9.01 je v Ribnici v bližini gozda gorel kup električnih kablov. Gasilci PGD Ribnica so pogasili požar na površini okoli 18 kvadratnih metrov.

Pomoč potreboval muc

Ob 10.27 so v Kerinovem grmu, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili tehnično pomoč pri reševanju mačka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH, izvod VIKENDI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, na izvodu PODLOG.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Kašča.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT, izvod 1. ŠENTJOŠT;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, izvod 2. OB CESTI (V KRO);

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA-HENČEK, izvod 1. HENČEK, 2. DOBRAVA, 3. PROTI KAMENCAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:45 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE 1983.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, TP LIPNIK, TP AREMBERG, TP ČEŠNJEVEK in TP SKROVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Senovo šola, nizkonapetostno omrežje – Dom 14 dizije med 8:00 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Murnice, nizkonapetostno omrežje – Leskovec med 10:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Cerina, Prilipe, Dvorce in Prilipe vodovod med 8:00 in 10:30 uro ter na območju TP Podgračeno, predvidoma med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.