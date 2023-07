Rezultati mature - Končno počitnice za večino maturantov

V naši regiji je bilo največ zlatih maturantov na brežiški gimanziji - osem: Zoja Bogovič, Pia Brečko, Ajda Ferlin, Katarina Frece, Tjaša Mavsar, David Omerzel, Liza Senica in Anika Simončič (Foto: Gimnazija Brežice)

Na novomeški gimnaziji imajo šest zlatih maturantov, zato pa eno diamantno maturantko, edino na našem območju na splošni maturi - od leve proti desni: Jakob Hussein, Eva Kocjan, Nika Kadunc, Maja Tomić, Rea Doria Bergant, Lana Traven (diamantna) in ravnateljica Mojca Lukšič (Foto: Foto Asja)

Novo mesto - Brežiška in novomeška gimnazija s po osmimi zlatimi maturanti, med novomeškimi pa je tudi diamantna maturantka Lana Traven – Med 34 zlatimi maturanti poklicne mature na Šolskem centru Novo mesto kar 13 diamantnih



ZLATI MATURANTI NA SPLOŠNI MATURI: Ekonomska šola Novo mesto: Neli Dražumerič; Gimnazija in srednja šola Kočevje: Klara Štefanič in Ana Marija Petković; Gimnazija Novo mesto: Eva Kocjan, Rea Doria Bergant, Jakob Hussein, Maja Tomić, Nika Kadunc in Lana Traven (diamantna maturantka); ŠCNM – Srednja elektro šola in tehniška gimnazija: Marija Judež in Erik Radovičevič; Gimnazija Brežice: Zoja Bogovič, Pia Brečko, Ajda Ferlin, Katarina Frece, Tjaša Mavsar, David Omerzel, Liza Senica in Anika Simončič.

Za veliko večino slovenskih maturantov so se ta teden z objavo rezultatov splošne in poklicne mature dokončno začele počitnice. Od skupno 5.538 dijakov, ki so na 82 šolah uspešno končali četrti letnik gimnazijskega programa in so v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 95,07 odstotka kandidatov. Poklicno maturo je opravljalo 7.388 dijakov, uspešnih jih je bilo 91,85 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 18 maturantov, na poklicni pa 106.

Zlatih maturantov, ki so dobili spričevalo s pohvalo, ker so dosegli od 30 do 34 točk, je bilo na splošni maturi 316, lani 302. Med najboljšimi je bilo 194 deklet in 122 fantov, prihajajo pa z 48 gimnazij, tudi z dolenjskih in posavskih. Največ jih je bilo na Gimnaziji Brežice – osem. Šest zlatih maturantov, od tega eno diamantno, Lano Traven, ki je edina na našem območju dobila vseh 34 možnih točk, ima Gimnazija Novo mesto. Po dva zlata maturanta imajo na tehniški gimnaziji Šolskega centra Novo mesto in kočevski gimnaziji, eno zlato maturantko pa ima tudi novomeška ekonomska gimnazija.

ZLATI MATURANTI NA POKLICNI MATURI: ŠCNM – Srednja strojna šola: Matic Cigale (diamantni maturant) in Žiga Vide; ŠCNM – Srednja elektro šola in tehniška gimnazija: Nejc Gašperič, Neja Adamič, Kristjan Brčina, Žan Erjavec, Klemen Krkovič in Žan Vencelj ter diamantni maturanti Tim Nahtigal, Domen Sedlar in Blaž Vrščaj; ŠCNM – Srednja zdravstvena in kemijska šola: Maya Halkić, Nina Saje, Rebeka Zajc, Teja Medle, Nik Vovčko, Pia Deanović, Martin Dragan, Riaz Goletić, Tija Metelko in Mihaela Barkovič ter diamantni maturanti Klara Tina Blažič, Nika Grill, Žan Kos, Anja Petan, Aljaž Zajc, Eva Colarič, Angela Žužek in Klara Ostojić; ŠCNM – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola: Nuša Bajc, Tea Bregant, Neža Dremelj, Erna Pepel in Sara Kastelic (diamantna maturantka); Gimnazija in srednja šola Kočevje: Jure Kalan; Strokovno izobraževalni center Brežice: Liza Pirc in Robert Čučnik (diamantni maturant); Šolski center Krško - Sevnica: Klemen Snežič, Maj Zorko in Aljaž Gabrič.

Poklicna matura

Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi je doseglo 356 kandidatov, lani 296, vseh 23 točk pa je doseglo 106 kandidatov (lani 93.) Najboljši prihajajo iz 81 šol in 33 krajev, med tistimi, ki so dosegli najvišji uspeh, sta dve tretjini deklet, tretjina pa fantov.

V poklicnih šolah z našega območja je bilo največ zlatih maturantov na Šolskem centru Novo mesto (ŠCNM), 34, od katerih jih je kar 13 doseglo vse možne točke. Tri zlate maturante poklicne mature ima Šolski center Krško - Sevnica, dva (enega diamantnega) Strokovno izobraževalni center Brežice, enega pa Gimnazija in srednja šola Kočevje.

ZLATI MATURANTKI NA MEDNARODNI MATURI: Gimnazija Novo mesto: Lara Velkavrh in Ema Derganc.

Mednarodna matura

Mednarodna matura poteka na štirih gimnazijah, na našem območju na Gimnaziji Novo mesto, kjer jo je opravljalo 17 dijakov, med njimi pa sta dve zlati maturantki.

