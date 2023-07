Ob rdeči luči v križišču zbila kolesarja; zmikavti na kopališču

Včeraj nekaj po 11. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznice osebnega avtomobila na območju Čateža ob Savi. Brežiški policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišče zapeljala ob rdeči luči na semaforju in odvzela prednost kolesarju. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog, danes med drugim poročajo na PU Novo mesto.

Nepravilno prehitevanje na Gorjancih

Nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Velikem Cerovcu. Po prvih ugotovitvah policistov je nesrečo povzročil 19-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil, ki ga je vozila 41-letna voznica. Udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala, policisti so kršitelju cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Nezanesljivo z dvema promiloma

Črnomaljski policisti so okoli 16.30 med kontrolo prometa na območju Vinice zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,89 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga pridržali. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Brezju zasegli avtomobil

Policisti PP Novo mesto so v minuli noči v naselju Brezje ustavili voznika osebnega avtomobila Alfa, ki sprva znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je peljal naprej. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Alfo so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Razgrajal na črpalki

Sinoči okoli 21. ure so brežiške policiste poklicali na pomoč z bencinskega servisa, kjer naj bi mlajši moški kršil javni red in mir, se nedostojno vedel do uslužbenca, mu grozil in ga žalil. Zoper kršitelja, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah javnega reda in miru bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Na Sromljah je med 9. 7. in 10. 7. neznanec s strehe objekta potrgla okoli deset metrov bakrenih odtočnih cevi.

V noči na ponedeljek je na Ljubljanski cesti v Novem mestu nekdo vlomil v poslovno stanovanjski objekt. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Včeraj okoli 15. ure je pred poslovnim objektov v Črnomlju nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke, ki je na klop odložila torbico in se oddaljila. Storilec je iz torbice izmaknil denarnico z gotovino in dokumenti in jo oškodoval za okoli 350 evrov.

Na kopališču v Gribljah je neznanec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in mu ukradel torbo s ključi vozila in osebnimi predmeti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 900 evrov.

Med 7. 7. in 10. 7. je na Vorančevi ulici v Novem mestu nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel televizijski sprejemnik.

V Čelevcu na območju PP Novo mesto pa je nekdo iz odprte garaže stanovanjske hiše odpeljal kosilnico in lastnika oškodoval za 300 evrov.

Pri prevozu migrantov zasačili Nemca

V minuli noči so policisti v Rigoncah ustavili osebni avtomobil nemških registrskih oznak. 37-letni državljan Nemčije je prevažal pet državljanov Iraka, ki so pred tem nedovoljeno prestopili državno mejo. Državljanu Nemčije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem, Loče prijeli 57 državljanov Maroka, 14 državljanov Pakistana, osem državljanov Sirije, osem državljanov Nepala, štiri državljane Alžirije, štiri državljane Indije, tri državljane Indije, dva državljana Azerbejdžana, dva državljana Palestine, državljana Egipta in državljana Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 238 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in v Črnomlju pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

