Zdravje zob in kamere nad smetnjaki

11.7.2023 | 14:15

Občinski svet je sprejel odlok o koncesiji v zobozdravstvu.

Ravnateljica Vrtca Mavrica Silvija Komočar je v odzivu na kritiko Andreja Vizjaka rekla, da je bil začasni minus v poslovanju posledica podražitev.

Mojca Florjanič je izrazila pričakovanje, da bodo razprave na sejah spoštljive in brez nestrpnosti. (Vse foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah bodo lahko zapolnili kadrovsko vrzel v javnem zobozdravstvu, nastalo z odhodom ene od zobozdravnic. Podlaga za to, da bo brežiški zdravstveni dom lahko nadomestil to zobozdravnico, je odlok o podelitvi koncesije, ki so ga sprejeli brežiški občinski svetniki na včerajšnji seji. Kot je v razpravi pred sprejetjem dejal Dražen Levojević (SDS), direktor zdravstvenega doma, bodo koncesijo podelili kje drugje, ne v brežiški občini, če občinski svet ne bo sprejel odloka.

KOMUNALA

Svetniki so sprejeli tudi komunalni sveženj, in sicer poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice in programe po posameznih dejavnostih, vse za leto 2023. Pred sprejetjem je bilo nekaj razprave, a se je vse odvilo brez polemike, kar vsaj malce preseneča. Ko je direktorica Komunale Jadranka Novoselc na vsaj dveh dosedanjih sejah občinskega sveta predstavljala delovanje Komunale in utemeljevala podražitve in posamezne druge ukrepe v poslovanju, so se namreč zlasti iz svetniške skupine Lista Igorja Zorčiča in Sonce odzvali z vrsto kritik zlasti o tem, da Komunala posluje negospodarno. Igor Zorčič je razpravljal tudi včeraj, menil je, da v letošnji poslovni načrt Komunala ni zapisala ničesar o racionalizaciji poslovanja. Alojz Škrabl (SDS) se je v razpravi pred sprejetjem komunalnega svežnja obrnil na direktorice s več predlogi, med njimi s tem, da naj Komunala s kamerami nadzira odlaganje odpadkov v zabojnike. Opozoril je na kopičenje smeti na nekaterih ekoloških otokih, kar občani odpadke odlagajo nevestno.

VRTEC V MINUSU

Ko se je občinski svet seznanil s poslovnimi poročili 19 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Brežice, je Andrej Vizjak (SDS) kritično uperil prst v Vrtec Mavrica Brežice, češ, da je imel minus v poslovanju in da je za to krivo neustrezno gospodarjenje ustanove. Med drugim je izpostavil tudi ceno hrane za zaposlene vrtca in zunanje uporabnike, ki da je prenizka. Te nizke cene hrane pomenijo nelojalno konkurenco gostincem, je menil Vizjak.

Direktorica Mavrice Silvija Komočar je zavrnila kot neutemeljene Vizjakove očitke o poslovnem minusu. Vrtec in njegovo direktorico je vzela v bran tudi Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda). Pri tem je obžalovala, da, kot je rekla, v Brežicah ne govorijo o tem, da je vrtec strokovno uveljavljen tudi v državnem merilu.

ZAVOD ŠE ZMORE?

Ko so svetniki sprejemali odlok o ustanovitvi Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je Stanka Preskar menila, da število dejavnosti, ki jih vključuje Zavod, že presega meje zmogljivosti takega zavoda. Po ukinitvi strokovnega sveta, ki jo predvideva odlok, bi lahko nastala težava, kako bo Zavod zmogel delovati dobro na vseh svojih različnih področjih. Bogdan Palovšnik (SD) pa pričakuje, da Zavod v prihodnje ne bo odpovedoval dogodkov zaradi slabega vremena, saj je v Brežicah po njegovem dovolj prostora, npr. v gradu, kamor lahko organizatorji preselijo prireditve v dežju.

UKINITEV ULIC

Svetniki so med drugim sprejeli tudi odlok o ukinitvi nekaterih ulic v Dobovi. Ukinjajo, kot je povedala vodja občinskega Oddelka za prostor Urška Klenovšek, Ulico Jožice Venturini, Sokolsko, Razlagovo in Pleteršnikovo ulico ter Ulico Staneta Vogrinca. Te ulice so predvideli prostorski dokumenti iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, vendar jih niso vzpostavili, z njimi povezan zazidalni načrt pa so razveljavili. Zdaj dobovski predel, kjer naj bi bile omenjene ulice, prostorsko urejajo na novo. Svetniki so sprejeli odlok o ukinitvi teh ulic, kot rečeno. Je pa Dražen Levojević v imenu statutarno pravne komisije predlagal, da naj v Dobovi nove ulice poimenujejo z imeni oseb, ki so v imenih ukinjenih ulic. Predlog so vključili v odlok.

Sejo je v odsotnosti župana Ivana Molana vodil podžupan Aleksander Gajski.

M. L.

